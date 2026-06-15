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    Tickende Zeitbombe

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    Den USA droht 2027 der Kollaps des Finanzsystems, warnt Schiff

    Die Zinslast der USA explodiert. Ökonom Peter Schiff warnt vor dem Kollaps bei 2 Billionen US-Dollar – Berechnungen zeigen: Das mathematische Endspiel droht bereits nächstes Jahr.

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    Tickende Zeitbombe - Den USA droht 2027 der Kollaps des Finanzsystems, warnt Schiff
    Foto: Dall-E

    Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten erreicht historische, astronomische Dimensionen. Was jahrelang von Ökonomen als Langzeitproblem abgetan wurde, entwickelt sich im laufenden Jahr 2026 zu einer akuten, unkontrollierbaren Lawine. Der bekannte Finanzexperte Peter Schiff schlägt so laut Alarm wie selten zuvor. Seine jüngste Warnung hat ein klares, mathematisch untermauertes Fundament: Den USA droht ein historischer "Complete Meltdown" – eine Kernschmelze des Finanzsystems, die weit über die Grenzen der Wall Street hinausreicht. Und das Erschreckendste daran: Der Kollaps könnte bereits im nächsten Jahr, 2027, eintreffen.

    Bislang wirkten die Warnungen vor dem Schuldenkollaps oft vage. Doch Schiff zieht nun eine konkrete, unmissverständliche rote Linie im Sand: jährliche Zinszahlungen von 2 Billionen US-Dollar. Ab dieser Schwelle, so prognostiziert er, verliert der US-Dollar seine Stabilität und es bricht eine vollumfängliche Staatsschulden- und Währungskrise aus. Schiff argumentiert, dass dann ein psychologischer und wirtschaftlicher Teufelskreis in Gang gesetzt wird, den der Staat nicht mehr kontrollieren kann.

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    Dass dieses Szenario nicht in weiter Ferne liegt, zeigen die Daten des US-Finanzministeriums. Die jährlichen Zinsausgaben der US-Regierung sind allein im vergangenen Jahr um unfassbare 44 Prozent in die Höhe geschossen und haben die Marke von 1,6 Billionen US-Dollar erreicht. Um diese Dimension historisch einzuordnen: Im Jahr 1997 betrug das Gesamtbudget der gesamten US-Regierung 1,6 Billionen US-Dollar. Heute gibt der Staat dieselbe Summe allein für die Zinsen aus, ohne einen einzigen Cent für Infrastruktur, Militär oder Bildung aufzuwenden.

    Das fundamentale Problem ist das sogenannte Refinanzierungsfenster: Während der Nullzinsphase der Jahre 2020 und 2021 hat sich die US-Regierung massiv zu Zinssätzen von nur 1 bis 2 Prozent verschuldet. Diese kurzlaufenden Anleihen werden nun im großen Stil fällig. Die US-Treasury muss diese alten Papiere nun am aktuellen Markt umschulden – allerdings zu den heutigen Renditen, die sich hartnäckig zwischen 4 und 5 Prozent bewegen (2-Year Treasury bei 4,04 Prozent, 10-Year bei 4,45 Prozent). Jede einzelne dieser Refinanzierungen treibt die Zinsrechnung des Staates unweigerlich weiter nach oben.

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    Peter Schiff prognostiziert, dass der Anteil der US-Steuereinnahmen, der rein für die Bedienung der Zinslast aufgewendet werden muss, bis zum nächsten Jahr auf astronomische 40 Prozent steigen wird. Setzt man diese Prognose in den Kontext der realen Haushaltsdaten, wird das Zeitfenster für den Kollaps schlagartig klar.

    Im Fiskaljahr 2025 beliefen sich die gesamten Bundeseinnahmen (Federal Revenue) der USA auf rund 5,23 Billionen US-Dollar. Berechnet man nun den von Schiff prognostizierten Sprung auf die 40-Prozent-Marke, ergibt sich eine jährliche Zinslast von exakt 2,092 Billionen US-Dollar.

    Die USA rasen mit Höchstgeschwindigkeit auf den Punkt zu, an dem das Vertrauen der internationalen Anleihekäufer wegbrechen könnte. Die Federal Reserve wird dann gezwungen sein, die Schulden direkt zu monetarisieren (Geld zu drucken), was die Inflation endgültig zementieren und den US-Dollar destabilisieren würde. Dann wäre die Kernschmelze da.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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