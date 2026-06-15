Finanzplatz Schweiz: Zukunftstrends wie AI, Blockchain & Nachhaltigkeit
Zwei Tage, zwei Formate, ein Ziel: Wie prägen AI, Private Debt und neue Marktchancen die Zukunft von Finanzbranche und Stiftungsvermögen – in Zürich und virtuell?
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Das Event "Finance & Future" am 17.06.2026 in Zürich fokussiert auf Zukunftsthemen wie AI, Blockchain, Longevity, Robotics und Nachhaltigkeit im Finanzsektor.
- Es handelt sich um ein exklusives Boutique-Event mit rund 40 Führungskräften, das Diskussionen, Networking und Insights zu aktuellen Finanztrends bietet.
- Wichtige Themen sind die Umbrüche in der Fondsbranche, insbesondere Trends bei Private Debt, europäischem Private Credit und deren Unterschiede zu US-Märkten.
- Private Debt wird zunehmend als Kernbestandteil in institutionellen Portfolios gesehen, mit Fokus auf Qualität, konservative Strukturen und aktive Einflussnahme.
- Das virtuelle "VTFDS" (Virtueller Tag für das Stiftungsvermögen) am 16.-17.06.2026 verfolgt das Ziel, Stiftungen zu befähigen, mindestens 4% Ertrag aus ihrem Vermögen zu generieren, um den Steuerprivileg zu sichern.
- Es bestehen Chancen im europäischen Lower Mid Market, während Herausforderungen wie geopolitische Unsicherheiten, Marktbewertungen und Kapitalverknappung bestehen, wobei lokale Manager mit starken Strukturen vorteilhaft positioniert sind.
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