Börsenstart USA - 15.06. - US Tech 100 stark +2,58 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:44) bei 51.828,29 PKT und steigt um +1,24 %.

Top-Werte: Boeing +3,94 %, American Express +3,48 %, Amazon +3,10 %, Honeywell International +2,92 %, Caterpillar +2,12 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -4,62 %, Merck & Co -3,41 %, Coca-Cola -2,57 %, IBM -2,20 %, Verizon Communications -1,67 %

Der US Tech 100 steht bei 30.393,42 PKT und gewinnt bisher +2,58 %.

Top-Werte: Western Digital +11,31 %, DoorDash Registered (A) +7,03 %, Booking Holdings +7,02 %, Seagate Technology Holdings +6,46 %, Advanced Micro Devices +5,78 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -3,60 %, Diamondback Energy -2,96 %, Baker Hughes Company Registered (A) -2,69 %, Cognizant Technology Solutions (A) -2,13 %, CSX -1,53 %

Der S&P 500 steht bei 7.545,25 PKT und gewinnt bisher +1,57 %.

Top-Werte: Western Digital +11,31 %, Carvana Registered (A) +7,82 %, DoorDash Registered (A) +7,03 %, Booking Holdings +7,02 %, Seagate Technology Holdings +6,46 %

Flop-Werte: Fox Registered (A) -18,19 %, Fox Registered (B) -17,04 %, Fiserv -7,14 %, Valero Energy -6,73 %, APA Corporation -6,25 %