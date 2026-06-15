Western Digital Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 15.06.2026

Die Western Digital Aktie konnte bisher um +11,31 % auf 544,45€ zulegen. Das sind +55,33 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Western Digital einen Gewinn von +137,46 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Western Digital einen Anstieg von +281,15 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,58 % geändert.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,11 % 1 Monat +39,62 % 3 Monate +137,46 % 1 Jahr +1.067,97 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 15.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,57 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Western Digital

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,29 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,54 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.