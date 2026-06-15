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    Trump

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    Schiffe bewegen sich aus Straße von Hormus heraus

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiffe mit Öl verlassen die Straße von Hormus
    • Öffnung erst nach Unterzeichnung und Minenräumung
    • Rahmenabkommen verlängert Waffenruhe und Öffnung
    Trump - Schiffe bewegen sich aus Straße von Hormus heraus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem Rahmenabkommen im Krieg gibt es in der Straße von Hormus nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits Bewegung. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner: "Schiffe, viele mit Öl beladen, beginnen, sich aus der Straße von Hormus herauszubewegen." Sie würden eine südliche Route nehmen, die "völlig sicher" sei. Es gebe weitere solche Bereiche in der Meerenge.

    Trump hatte zunächst betont, dass die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden soll. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung, hatte er auf Truth Social mitgeteilt.

    Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in der Schweiz. Sie sieht eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor./rin/DP/stw






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