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    Fonds & Family Offices: Die wichtigsten Trends 2026 – AI, Blockchain & mehr

    Wo treffen sich Visionäre der Finanzwelt, um Zukunft zu gestalten? Auf dem Uetliberg, wenn „Finance & Future“ Führungskräfte zu AI, Blockchain, Impact und Mission 4% vereint.

    Fonds & Family Offices: Die wichtigsten Trends 2026 – AI, Blockchain & mehr
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der exklusive Boutique-Finanz-Event "Finance & Future" findet am 17.06.2026 auf dem Zürcher Uetliberg im Hotel UTO KULM statt und richtet sich an Führungskräfte, die aktuelle und zukünftige Themen wie AI, Blockchain, Longevity, Robotics und Nachhaltigkeit diskutieren.
    • Das Programm umfasst Begrüßung, musikalische Unterhaltung, Networking, Vorträge zu Trends in der Fondsbranche, Krypto, Vermögensschutz, Konzentration und strategische Anlageziele, sowie Networking-Pausen.
    • Ein zentrales Thema ist die "Mission 4%", die darauf abzielt, Stiftungen zu befähigen, ihr Vermögen so zu bewirtschaften, dass mindestens 4% Ertrag für den Stiftungszweck erwirtschaftet werden, um das Steuerprivileg zu sichern.
    • Es wird betont, dass Stiftungsverantwortliche keine Finanzprofis sind und daher auf sorgfältiges Handwerk, klare Anlagerichtlinien und externe Expertise angewiesen sind, insbesondere bei Investitionen in Private Debt und Infrastruktur.
    • Der Markt für Private Debt wird in Europa als zunehmend attraktiv beschrieben, mit Fokus auf den Lower Mid Market, konservative Strukturen, starke Covenants und Chancen durch den Rückzug der Banken, während in den USA die Konkurrenz und die Kreditstandards steigen.
    • Impact Investing entwickelt sich vom Zusatzthema zur strategischen Kernfrage, wobei langfristige Rendite, Resilienz und Wirkung zunehmend zusammenhängen und Frankfurt als bedeutender Standort für den Austausch in diesem Bereich gilt.







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    Fonds & Family Offices: Die wichtigsten Trends 2026 – AI, Blockchain & mehr Wo treffen sich Visionäre der Finanzwelt, um Zukunft zu gestalten? Auf dem Uetliberg, wenn „Finance & Future“ Führungskräfte zu AI, Blockchain, Impact und Mission 4% vereint.
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