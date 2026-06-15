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    INTAMSYS zum exklusiven FFF-3D-Druck-Sponsor von WorldSkills Shanghai 2026 ernannt

    SHANGHAI, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit WorldSkills Lyon 2024 wurde INTAMSYS erneut zum exklusiven FFF-3D-Druck-Sponsor des 48. WorldSkills Competition ernannt, der 2026 in Shanghai stattfinden wird.

    Im Rahmen der Vorbereitungen für die Veranstaltung unterstützte INTAMSYS kürzlich die zentrale Bewertung und den Probe-Wettbewerb zu Schulungszwecken. Das Unternehmen sorgte für die Bereitstellung der Ausrüstung, die Materialversorgung und den umfassenden technischen Support in vier Fachbereichen: 05 Maschinenbau-CAD, 57 Additive Fertigung, 59 Industriedesign-Technologie und 64 Unbemannte Flugsysteme.

    Während des gesamten Wettbewerbs arbeitete INTAMSYS eng mit den Organisatoren und den technischen Teams zusammen, um einen stabilen Gerätebetrieb, eine gleichbleibende Druckleistung und zeitnahen Support vor Ort zu gewährleisten. Im Anschluss an die Veranstaltung übermittelte das WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau ein Dankesschreiben, in dem die Beiträge des Unternehmens zur Veranstaltungsorganisation, zu den technischen Dienstleistungen, zur Betriebsstabilität und zur Kommunikation gewürdigt wurden.

    Die erneuerte Partnerschaft spiegelt die hohen technischen Standards des WorldSkills Competition wider. In Bereichen wie der additiven Fertigung, dem Industriedesign, dem Maschinenbau und unbemannten Flugsystemen dient der 3D-Druck als wichtiges Bindeglied zwischen digitalem Design, technischer Validierung, funktionaler Fertigung und realen Anwendungen.

    Wettbewerbsfähige Geräte müssen daher mehr leisten, als nur Teile zu produzieren. Sie müssen unter intensiven Bedingungen zuverlässig funktionieren, bei verschiedenen Anwendern und Aufgaben konsistente Ergebnisse liefern und technische Anforderungen erfüllen, die mit denen in industriellen Umgebungen vergleichbar sind. Diese Erwartungen stehen im Einklang mit dem Kernwert der FFF-Technologie in Industriequalität: stabile, wiederholbare und überprüfbare Fertigungsleistung.

    Durch die Unterstützung mehrerer WorldSkills-Wettbewerbe hat INTAMSYS seine Stärken in den Bereichen FFF-Technologie in Industriequalität, Veranstaltungsunterstützung, technische Koordination und globale Dienstleistungserbringung unter Beweis gestellt.

    Mit Blick auf die Zukunft wird INTAMSYS die berufliche Bildung weiterhin mit fortschrittlicher Fertigung verbinden, indem es Industriestandards, Prozess-Know-how und praktische Anwendungserfahrung auf die WorldSkills-Bühne bringt und so mehr jungen Fachkräften hilft, die für die Zukunft der Fertigung erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intamsys-zum-exklusiven-fff-3d-druck-sponsor-von-worldskills-shanghai-2026-ernannt-302800421.html






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