Trotz Rallye von über 200 Prozent: Analysten trauen Micron noch mehr zu

Die Aktie des Speicherchip-Herstellers Micron Technology hat in diesem Jahr bereits um 273 Prozent zugelegt (Stand 16:25 Uhr MESZ). Dennoch rechnen Analysten von TD Cowen mit weiteren Kursgewinnen. Die Investmentbank bestätigte ihre Kaufempfehlung und hob das Kursziel deutlich von 660 auf 1.500 US-Dollar an. Das liegt deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel von 866,60 US-Dollar der Wall Street Analysten, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

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KI-Nachfrage verändert den Speichermarkt

Hinter dem Optimismus steht die anhaltend hohe Nachfrage nach DRAM-Speicher. Diese Technologie wird in Computern und Servern eingesetzt und profitiert zunehmend vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Nach Einschätzung von TD Cowen übersteigt die Nachfrage das verfügbare Angebot weiterhin deutlich.

Analyst Krish Sankar verweist darauf, dass sich der aktuelle Marktzyklus von früheren Entwicklungen unterscheidet. "Wäre dies ein typischer DRAM-Zyklus, würden wir argumentieren, dass sich die Aktie einem Höchststand nähert", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden. Historisch hätten Speicherwerte ihren Höhepunkt oft mehrere Monate vor dem Hoch der Serverpreise erreicht.

Dieses Mal sei die Situation jedoch anders. "Die Rolle des Speichers in der KI ist struktureller Natur und nicht zyklisch", betonte Sankar.

Höhere Prozessornachfrage stützt Preise

Zusätzlichen Rückenwind erhält der Speichermarkt durch die steigende Nachfrage nach Prozessoren. Laut TD Cowen wächst dadurch die Erwartung vieler Käufer, dass die starken Speicherpreise auch in der zweiten Jahreshälfte Bestand haben werden.

Besonders große Chancen sieht die Bank bei High Bandwidth Memory, kurz HBM. Diese leistungsstarken Speicherlösungen gelten als Schlüsseltechnologie für moderne KI-Anwendungen. "Angesichts steigender Auslastungsraten betrachten wir High Bandwidth Memory als bahnbrechend für die Versorgung", erklärte Sankar. Die Herstellung sei deutlich kapitalintensiver, da die Produktion etwa 3-mal höhere Investitionen erfordere.

Breite Unterstützung an der Wall Street

Mit ihrer positiven Einschätzung steht TD Cowen nicht allein da. Daten von LSEG zufolge empfehlen 44 der insgesamt 47 Analysten, die Micron beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als starken Kauf ein.

Der Speicherspezialist zählt damit weiterhin zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Booms. Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen auch in den kommenden Quartalen hoch bleiben wird.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,84 % und einem Kurs von 1.088EUR auf Nasdaq (16. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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