Redcare Pharmacy N.V.: Prognose für 2026 nach starkem Quartal angehoben
Redcare Pharmacy schraubt seine Ziele für 2026 nach oben: Stärkeres Wachstum, höhere Umsätze und eine verbesserte Marge zeichnen sich bereits im laufenden Quartal ab.
Foto: Adobe Stock
- Redcare Pharmacy erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund einer stärkeren als erwarteten Geschäftsentwicklung im bisherigen Quartalsverlauf
- Das Unternehmen erwartet nun ein Konzernumsatzwachstum von 15% bis 17%, zuvor 13% bis 15%
- Das Non-Rx Umsatzwachstum wird auf 10% bis 12% angehoben, vorher 8% bis 10%
- Der Rx-Umsatz in Deutschland soll zwischen 680 Mio. EUR und 720 Mio. EUR liegen, was einem Wachstum von 35% bis 43% entspricht
- Die bereinigte EBITDA-Marge wird auf 2,5% bis 3,0% geschätzt, zuvor mehr als 2,5%
- Die Geschäftsentwicklung im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 lag über den Erwartungen und beschleunigte sich im Verlauf des Quartals
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Redcare Pharmacy ist am 29.07.2026.
Der Kurs von Redcare Pharmacy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,53 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,30EUR das entspricht einem Plus von +5,08 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.680,39PKT (+1,54 %).
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