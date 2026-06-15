Redcare Pharmacy: Wachstum boomt, Prognose für 2026 steigt!
Redcare Pharmacy legt kräftig zu: Umsatz, Profitabilität und Prognose für 2026 steigen deutlich – getragen von starkem Non-Rx- und Rx-Wachstum im In- und Ausland.
Foto: Adobe Stock
- Redcare Pharmacy beschleunigt das Wachstum, steigert die Profitabilität und erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
- Der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2026 stieg um 20% gegenüber dem Vorjahr, getragen von sowohl Non-Rx- als auch Rx-Geschäften.
- Das deutsche Non-Rx-Wachstum beschleunigte sich im bisherigen Quartal auf 14%, während das Rx-Geschäft in Deutschland um 57% zulegte.
- Das Segment „International“ verzeichnete ein Umsatzplus von 16% in den Monaten April und Mai 2026.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde erhöht: Umsatzwachstum von 15% bis 17%, Non-Rx-Wachstum von 10% bis 12%, und die Rx-Umsätze in Deutschland sollen zwischen 680 Mio. € und 720 Mio. € liegen.
- Redcare Pharmacy wird die Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal am 29. Juli 2026 veröffentlichen.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Redcare Pharmacy ist am 29.07.2026.
Der Kurs von Redcare Pharmacy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,48 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,30EUR das entspricht einem Plus von +5,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.680,51PKT (+1,54 %).
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