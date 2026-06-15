🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Finance & Future 2026: KI, Blockchain, Robotik & Nachhaltigkeit in Frankfurt

    Wenn Gipfelgespräche auf Zukunftstechnologien treffen: Am Uetliberg diskutieren Top-Entscheider, wie AI, Private Debt & Co. Finanzwelt und Stiftungen neu definieren.

    Finance & Future 2026: KI, Blockchain, Robotik & Nachhaltigkeit in Frankfurt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Finance & Future (The Mountain Talks, organisiert von Fundplat/FUNPLAT) findet exklusiv am 17.06.2026 auf dem Zürcher Uetliberg im Hotel UTO KULM statt; rund 40 ausgewählte Führungskräfte diskutieren Themen wie AI, Blockchain, Longevity, Robotics und Sustainability.
    • Tagesprogramm umfasst Begrüßung/Networking, mehrere Kurz-Insights (u. a. Detlef Glow/LSEG, Vera Claas/NXTASSETS, Anna Fischer/RF, Alexandra Weck) sowie Beiträge von Thomas J. Caduff und Markus Hill (Themen: Fondsboutiquen, Family Offices & Finanzplätze).
    • Parallel läuft das virtuelle #vtfds‑Festival (16.–17.6.2026) mit der Mission „4%“: Stiftungen sollen befähigt werden, ihr Vermögen so zu managen, dass dauerhaft mindestens 4% Ertrag erzielt werden, Barrieren für entsprechende Anlagestrategien sollen abgebaut werden.
    • Kernbefund zu Private Debt: US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden – US‑Markt ist tiefer, reifer und wettbewerbsintensiv mit verwässerten Covenants und höheren „Shadow Default“-Raten; Europa gilt derzeit als attraktiver, fragmentierter Markt mit besseren Strukturen.
    • Für institutionelle Investoren hat Private Debt in Europa inzwischen Bedeutungswandel erfahren: Senior besicherte Direktkredite gelten zunehmend als Kernbaustein in diversifizierten Portfolios, wobei Manager‑Qualität, Selektion und Struktur (Besicherung, Covenants, Monitoring) entscheidend sind.
    • Für Stiftungen: Klare, passende Anlagerichtlinien und die Anwendung der Business Judgement Rule sind zentral; externe Expertise wird empfohlen, da zu enge oder zu komplexe Richtlinien (Praxisbeispiel: Wertverlust von 40 auf 32 Mio.) erhebliche Risiken bergen.







    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Finance & Future 2026: KI, Blockchain, Robotik & Nachhaltigkeit in Frankfurt Wenn Gipfelgespräche auf Zukunftstechnologien treffen: Am Uetliberg diskutieren Top-Entscheider, wie AI, Private Debt & Co. Finanzwelt und Stiftungen neu definieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     