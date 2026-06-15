29 0 Kommentare Finance & Future 2026: KI, Blockchain, Robotik & Nachhaltigkeit in Frankfurt

Wenn Gipfelgespräche auf Zukunftstechnologien treffen: Am Uetliberg diskutieren Top-Entscheider, wie AI, Private Debt & Co. Finanzwelt und Stiftungen neu definieren.

Finance & Future (The Mountain Talks, organisiert von Fundplat/FUNPLAT) findet exklusiv am 17.06.2026 auf dem Zürcher Uetliberg im Hotel UTO KULM statt; rund 40 ausgewählte Führungskräfte diskutieren Themen wie AI, Blockchain, Longevity, Robotics und Sustainability.

Tagesprogramm umfasst Begrüßung/Networking, mehrere Kurz-Insights (u. a. Detlef Glow/LSEG, Vera Claas/NXTASSETS, Anna Fischer/RF, Alexandra Weck) sowie Beiträge von Thomas J. Caduff und Markus Hill (Themen: Fondsboutiquen, Family Offices & Finanzplätze).

Parallel läuft das virtuelle #vtfds‑Festival (16.–17.6.2026) mit der Mission „4%“: Stiftungen sollen befähigt werden, ihr Vermögen so zu managen, dass dauerhaft mindestens 4% Ertrag erzielt werden, Barrieren für entsprechende Anlagestrategien sollen abgebaut werden.

Kernbefund zu Private Debt: US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden – US‑Markt ist tiefer, reifer und wettbewerbsintensiv mit verwässerten Covenants und höheren „Shadow Default“-Raten; Europa gilt derzeit als attraktiver, fragmentierter Markt mit besseren Strukturen.

Für institutionelle Investoren hat Private Debt in Europa inzwischen Bedeutungswandel erfahren: Senior besicherte Direktkredite gelten zunehmend als Kernbaustein in diversifizierten Portfolios, wobei Manager‑Qualität, Selektion und Struktur (Besicherung, Covenants, Monitoring) entscheidend sind.

Für Stiftungen: Klare, passende Anlagerichtlinien und die Anwendung der Business Judgement Rule sind zentral; externe Expertise wird empfohlen, da zu enge oder zu komplexe Richtlinien (Praxisbeispiel: Wertverlust von 40 auf 32 Mio.) erhebliche Risiken bergen.





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