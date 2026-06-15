Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Rheinmetall-Sentiment: Analystenbewertungen werden oft kritisch gesehen; fundamentale News wie Aufträge/JV verändern den Kurs nicht eindeutig. Kurs wirkt derzeit chartgetrieben; Aufwärtsmomentum unklar. 1200€ als möglicher Boden wird diskutiert. Geopolitische Bezugspunkte (Ukraine/Nahost) werden erwähnt. Insgesamt volatil in den letzten 14 Tagen.