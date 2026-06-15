Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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MTU Aero Engines
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 1
Performance 1M: +18,78 %
Performance 1M: +18,78 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 2
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank: Fundamentale Entwicklung verbessert sich laut Beitrag 1; Kursziel bis ca. 40 Euro bis Ende 2026 wird genannt. Amundi-Stimmrechte werden als wenig relevant gesehen (neutraler Einfluss). Technisch setzen Anleger auf Knock-outs/Hebel, konservative Scheine bleiben im Depot. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen ca. 30–34 Euro, zuletzt Aufwärtsmomentum, aber Risiken bleiben.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 3
Performance 1M: -4,31 %
Performance 1M: -4,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Auf wallstreetONLINE ist das Anleger-Sentiment gemischt: Einige fordern eine klare Zukunftsvision (KI/Robotik) statt Fokus auf Design; andere sehen Potenzial in der Defence-Tech-Kooperation mit TYTAN Technologies. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt; daher lässt sich dieser Wert nicht quantifizieren.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 4
Performance 1M: +4,82 %
Performance 1M: +4,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Rheinmetall-Sentiment: Analystenbewertungen werden oft kritisch gesehen; fundamentale News wie Aufträge/JV verändern den Kurs nicht eindeutig. Kurs wirkt derzeit chartgetrieben; Aufwärtsmomentum unklar. 1200€ als möglicher Boden wird diskutiert. Geopolitische Bezugspunkte (Ukraine/Nahost) werden erwähnt. Insgesamt volatil in den letzten 14 Tagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 5
Performance 1M: +1,22 %
Performance 1M: +1,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Commerzbank: Kurs um ca. 36 €, 14-Tage-Veränderung unbekannt. Unicredit-Übernahme bleibt Haupttreiber. ARP-Rückkauf mit 25%-Deckelung und MAR-Regeln könnten Laufzeit auf 12–20 Monate verlängern; EZB/Bund-Freigaben entscheidend. Skepsis gegenüber der Tendering-Strategie, vereinzelt Optimismus bei Regulierung und Markt-Liquidität.
Airbus
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 6
Performance 1M: +10,82 %
Performance 1M: +10,82 %
Scout24
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 7
Performance 1M: +1,00 %
Performance 1M: +1,00 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 8
Performance 1M: -2,47 %
Performance 1M: -2,47 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 9
Performance 1M: +11,17 %
Performance 1M: +11,17 %
Allianz
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 10
Performance 1M: +5,25 %
Performance 1M: +5,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu Allianz: Dividende ca. 17,10 € bei rund 4,5% Rendite (Stand Juni 2026); Kurs wird als hoch bzw. Jahreshoch beschrieben. Berenberg hat das Kursziel von 504€ auf 684€ angehoben. Es wird die stabile Ertrag- und Dividendenlage betont. Eine exakte 14‑Tage-Kursveränderung in Prozent wird nicht genannt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 11
Performance 1M: +7,53 %
Performance 1M: +7,53 %
BMW
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 12
Performance 1M: -9,96 %
Performance 1M: -9,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
BMW-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kurzfristig belasten Rückrufe/Technik-Probleme der Neuen Klasse und Kursrückgang; 14-Tage-Entwicklung ist in den Beiträgen nicht eindeutig genannt. Langfristig spricht man von unterbewerteter Substanz, Zukunftsmotor Neue Klasse und Dividende ≈6%, Anal-ysten-Ziele oberhalb 90 EUR (aktueller Kurs ca. 67,50 EUR). Positive Signale: Großauftrag von 1.000 Elektroflotten stärkt Aufwärtspotenzial.
Continental
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 13
Performance 1M: +11,15 %
Performance 1M: +11,15 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,06%
|PUT: 48,94%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 2,13 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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