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    Trump zum G7-Gipfel in Europa gelandet

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump landet am Flughafen Genf mit der Air Force One
    • G7-Gipfel in Évian am Genfersee mit sieben Staaten
    • Rahmenabkommen USA-Iran soll Freitag in der Schweiz
    Trump zum G7-Gipfel in Europa gelandet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    GENF (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist zum G7-Gipfel in Europa angekommen. Der 80-Jährige stieg am Nachmittag am Flughafen Genf aus der Air Force One, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Trump trifft die Regierungschefs am Genfersee kurz nach seiner Vereinbarung mit dem Iran für ein Rahmenabkommen zu einem Ausweg aus dem Krieg. Es wird erwartet, dass die Folgen des Abkommens an den Gipfel-Tagen besprochen werden. Die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran soll am Freitag in der Schweiz unterschrieben werden.

    Im französischen Kurort Évian am Genfersee kommt die Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte, zu der die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan gehören, von heute bis Mittwoch zusammen./rin/DP/stw






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