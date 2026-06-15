Aktien New York
Iran-Einigung hievt Dow auf Rekordhoch
- US-Iran Rahmenabkommen beflügelt US-Aktienmärkte
- Dow Jones erreicht Rekordhoch und steigt stark
- Abkommen inhaltlich unklar, Misstrauen bleibt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an und bauten damit ihre jüngsten Gewinne aus.
Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch und legte zuletzt um ein Prozent auf 51.720 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,5 Prozent auf 7.541 Punkte, und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,6 Prozent auf 30.400 Punkte an.
Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Abkommen verständigt, doch über dessen Inhalt ist noch nicht viel bekannt. Viele Stimmen bewerten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden - vor allem angesichts des tiefen Misstrauens auf beiden Seiten. Als ein Stolperstein gilt die Entwicklung im Libanon. Die israelische Armee wird sich laut Verteidigungsminister Israel Katz vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen./la/stw
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Dividendendepot vonHS im Mai 2026
Ich schaffte es leider schon wieder nicht, pünktlich zum Monatswechsel meinen Monatsbericht fertig zu stellen. Ich habe schon wieder zwei Wochen Verspätung...
Hier ein paar Eindrücke dieser gelungenen Reise:
Kurzüberblick:
Im Mai blieb der globale Aufwärtstrend an den Aktienmärkten intakt. Starke Unternehmensgewinne und die anhaltende KI-Euphorie stützten die Kursentwicklung. Gleichzeitig sorgten die geopolitischen Spannungen und steigende Anleiherenditen für zwischenzeitliche Schwankungen, insbesondere in Europa. Gegen Monatsende ließ die Dynamik nach.
Was hat sich im Depot getan...?
Mini‑Fazit: „Ereignisreich mit starken Tagesschwankungen; neues Jahreshoch schon in Woche 1."
Zu den Tagesschwankungen im Mai trugen auch in meinem Depot viele starke Einzelbewegungen bei. Die fielen mir zumindest bei folgenden Unternehmen auf:
• Carbios SA +10%
• CMB.Tech NV über +15% (Quartalszahlen, Ausblick) — am Folgetag nochmals fast +15%
• Deutsche Pfandbriefbank AG +10%
• Flowers Foods Inc. fast +15% (gute Quartalszahlen)
• Healthpeak Properties Inc. +15% (gute Zahlen, Janus‑IPO, Ausblick)
• IBM Corp. fast +10% (KI‑Boom) — am 29.05.2026 nochmals fast +10%
• Indie Semiconductor Inc. fast +20% (KI‑Boom)
• Intel Corp. fast +15% → einige Tage später fast -10% (Vereinbarung mit Apple; Gewinnmitnahmen)
• Leggett & Platt Inc. -10% (schwache Quartalszahlen)
• Oxford Square Capital Corp. über -15% → am nächsten Tag nochmals -10% (Ausschüttungen über Erträge, NAV‑Rückgang)
• Prospect Capital Corp. -10% (Dividendenkürzung)
• Schaeffler AG fast +10% (gute Zahlen) und am 27.05.2026 nochmals fast +10% (Einstieg Raumfahrttechnik)
• Teleperformance SE deutlich über -15% (Dividendenabschlag)
• TKMS GmbH & Co. KGaA -10%
• UPS Inc. -10% (wegen Amazon)
• Whirlpool Corp. -10% (Dividendenstreichung)
Whirlpool Corp. ist jetzt nach 7C Solarparken AG, Aroundtown SA, Covestro AG, Deutsche Pfandbriefbank AG, Takkt AG und Walgreens Boots Alliance Inc. das siebte Unternehmen in meinem Depot, das die Dividende komplett streicht. 😢
Wie sah der Cashflow aus...?
Mini‑Fazit: „Starker Cashflow dank vieler Dividenden und einer Teilrückzahlung aus Crowdinvest; Vorjahresertrag um >5% gesteigert.“
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Auch im Mai 2026 gab es einen neuen Meilenstein in meinem Depot. Die BDC Prospect Capital Corp. ist das siebte monatlich ausschüttende Wertpapier meines Depots, dem es nach nur sieben Mini-Sparplanraten bereits gelingt, ein Zwölftel der jährlichen Sparplanrate selbst zu finanzieren.
Was machen die Erträge...?
Mini‑Fazit: „Erträge deutlich erhöht; viele Dividendenanpassungen und neue Zahler.“
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Nach dem Wegfall der Sonder-Dividende (-1,50 €) hob United Internet AG wenigstens die regelmäßige Dividende um +0,10 € (+25,00%) auf 0,50 € an. Die Sonder-Dividende (+5,00 €) bei RTL Group SA führte zum gegenteiligen Effekt, denn die regelmäßige Dividende wurde saftig um -2,00 € (-80,00%) auf 0,50 € gesenkt. Trotzdem gab es +3,00 € (+120,00%) mehr und die Einnahme war mit fast einem Viertel die größte des Monats. Ich hatte meinen Sparplan für diese Aktie schon vor längerer Zeit mit einer höheren Rate als der berühmten Mini-Sparplanrate ausführen lassen, so dass die Aktie immerhin auf Platz 11 meiner BIG-5 steht.
Im Mai 2026 gab es noch zahlreiche weitere positive Dividendenanpassungen meiner Depotwerte. Prozentual am stärksten erhöhte HSBC Holdings Plc. die Jahresabschluss-Dividende um +0,059818 £ (+31,91%) auf 0,333016 £. Bei Bilfinger SE gab es +0,40 € (+16,67%) auf 2,80 € und bei Wacker Neuson SE +0,10 € (+16,67%) auf 0,70 € an Zuwachs. Die Allianz SE erhöhte Ihre Ausschüttung um +1,70 € (+11,04%) auf 17,10 €. Bei den Italienern Eni SpA gab es mit +0,01 € (+3,85%) jetzt 0,27 € und mit+0,004 € (+2,15%) bei Intesa Sanpaolo SpA 0,19 €. Ebenfalls ein Dividendenplus bescherten mir meine Depotwerte British American Tobacco Plc. mit +0,012 £ (+2,00%) auf 0,6126 £ und Kinder Morgan Inc. mit +0,005 $ (+1,71%) auf 0,2975 $.
Was macht die Rendite...?
Mini‑Fazit: „Leicht positiv; Depot klettert weiter und zeigt neue Jahreshöchststände.“
Bei den TOP-5-Aktien kam es im Vergleich zum Vormonat im Mai 2026 zu folgenden Veränderungen:
1.(1.) Intel Inc. (+212,99%),
2.(3.) Organon & Co. Inc. (+89,17%),
3.(22.) SES SA (+68,00%),
4.(2.) Saipem SpA (+66,74%) und
5.(2.) CMB.Tech NV (+64,13%).
Hatte das anstehende SpaceX-IPO am deutlichen Zugewinn des Satelliten-Wertes SES SA im Mai 2026 einen Einfluss? Erneut zurückgegangen und jetzt aus den TOP-5 rausgefallen waren Equinor ASAmit +56,85% auf Platz 6 (5.) und Dow Inc. mit +46,21% auf Platz 10 (4.).
Die FLOP-5-Aktien entwickelten sich im Mai 2026 wie folgt:
1.(5.) Whirlpool Corp. (-38,76%),
2.(2.) Takkt AG (-33,51%),
3.(9.) Flowers Foods Inc. (-30,36%),
4.(--) General Mills Inc. (-27,66%) und
5.(1.) Carbios SA (-26,64%).
Neu im Depot ist General Mills Inc. , die das Minus der ersten fünf Monate nicht in meinem Depot mitmachte. Carbios SA verbesserte sich im Monatsvergleich leicht, blieb aber in den FLOP 5. International Business Machines Corp. mit -1,71% auf Platz 38 (3.) nutzte das deutliche Plus zum Absprung aus dem Tabellenkeller, was auch Deutsche Pfandbriefbank AG mit -12,43% auf Platz 21 (4.) gelang.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Die BIG-5-Aktien verringerten zum 31.05.2026 laut Divvydiary erneut ihren gemeinsamen Anteil am wachsenden Depot mit zusammen 29,69% (30,47%). Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten Erfassung im Januar 2025 diesmal wieder in veränderter Reihenfolge:
1.(1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,61%),
2.(4.) Allianz SE (5,82%),
3.(2.) Bilfinger SE (5,76%),
4.(3.) BASF SE (5,69%) und
5.(5.) Pampa Energia SA ADR (4,81%)
Keine Kursrückgänge bei den BIG-5 gab es im Mai nur für DWS Group GmbH & Co. KGaA und Pampa Energia SA ADR…
Was machen die Ziele...?
Mini‑Fazit: „Alle Ziele weiterhin in Grün.“
• Ziel 1 (monatlich positive Kapitalerträge): erfüllt!
• Ziel 2 (Geldeingang steigern): erfüllt, derzeit in fünf Monaten +12,67% über Vorjahr.
• Ziel 3 (Anzahl Geldeingänge erhöhen): erfüllt, obwohl es zwei ETF-Ausschüttungen weniger gab…
• Ziel 4 (Depot im Plus): erfüllt, es gab im Monat sogar zweimal ein neues Jahreshoch!
Der Ausblick auf den nächsten Monat
Auch im Juni 2026 erwarte ich wieder einen sehr starken Dividenden-Monat für mein Depot. Vermutlich sogar in ähnlicher Höhe, wie im Mai 2026? Die Frage, ob wir eine Blase an der Börse haben oder nicht, wird sicherlich weiter für Schwankungen sorgen. Ich bleibe bei meinen berühmten Mini-Sparplänen und freue mich über meinen zweiten vierstelligen Cashflow! 🤗
Ich wünsche euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute Entscheidungen.
Euer vonHS
Aktienkunta bringt auch mal wieder ein kleines Update:
Zu den Anleihen: Meine COP-Bonds, die 12% Zinsen zahlen, haben in wenigen Monaten mittlerweile obendrein 10% Währungsgewinn gemacht. BRL (mein größter Posten bei den Fremdwährungen) ist auch weiterhin stabil.
Dafür laufen die Minen (ich habe B2Gold, African Rainbow Minerals, Northern Star und GoGold - bunte Mischung also) nicht so gut, Gold verschnauft wohl aktuell erstmal, obwohl die Minen auch bei 4000 Dollar (ich hoffe die Marke hält) ne Wahnsinnsmarge (AISC bei meinen Minen um die 2000 Dollar) einfahren und finanziell mittlerweile sehr gut dastehen...
Der gnadenlose Untergang an den Börsen ist wohl ausgeblieben. Unser neuer Weltuntergangsprophet ist aber selbst untergegangen und wurde bereits gesperrt.