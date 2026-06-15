Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,90 %
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 1
Performance 1M: +10,61 %
Performance 1M: +10,61 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 2
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Sentiment zu HENSOLDT bleibt gemischt: Kurs fällt trotz Eurosatory-/Battle-Lab-Auftritt; Kernargumente: integrierte Verteidigungselektronik, Drohnenabwehr, Orbit-System, TAERVUS, Team Gen 6. Positive Impulse durch Kooperationen und BlackRock-Anteilsverschiebungen; einige Trader hoffen auf Kursanstieg bis ca. 91 EUR. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht exakt angegeben.
1&1
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 3
Performance 1M: +10,38 %
Performance 1M: +10,38 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 4
Performance 1M: +7,85 %
Performance 1M: +7,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, sachliche Sicht auf Aixtron: Shortseller-D.E. Shaw 0,68% (08.06.) → 0,74% (11.06.); Deutsche Bank Research hält Aixtron bei Hold (Ziel 43 EUR). Andere posten teils 40 EUR Sell, teils 80 EUR als Kursziel. Onsemi-News und eine anstehende Konferenz gelten als potenzielle Impulse. Die 14-Tage-Kursveränderung wird in den Beiträgen nicht konkret genannt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: +1,62 %
Performance 1M: +1,62 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +5,05 %
Performance 1M: +5,05 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte