Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Ferrari
Tagesperformance: +4,87 %
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 1
Performance 1M: +13,45 %
Performance 1M: +13,45 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 2
Performance 1M: -7,93 %
Performance 1M: -7,93 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 3
Performance 1M: +6,27 %
Performance 1M: +6,27 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 4
Performance 1M: -5,74 %
Performance 1M: -5,74 %
ENI
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 5
Performance 1M: -8,04 %
Performance 1M: -8,04 %
SAFRAN
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 6
Performance 1M: +14,82 %
Performance 1M: +14,82 %
Banco Santander
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 7
Performance 1M: +12,36 %
Performance 1M: +12,36 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 8
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank: Fundamentale Entwicklung verbessert sich laut Beitrag 1; Kursziel bis ca. 40 Euro bis Ende 2026 wird genannt. Amundi-Stimmrechte werden als wenig relevant gesehen (neutraler Einfluss). Technisch setzen Anleger auf Knock-outs/Hebel, konservative Scheine bleiben im Depot. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen ca. 30–34 Euro, zuletzt Aufwärtsmomentum, aber Risiken bleiben.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 9
Performance 1M: -4,31 %
Performance 1M: -4,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Auf wallstreetONLINE ist das Anleger-Sentiment gemischt: Einige fordern eine klare Zukunftsvision (KI/Robotik) statt Fokus auf Design; andere sehen Potenzial in der Defence-Tech-Kooperation mit TYTAN Technologies. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt; daher lässt sich dieser Wert nicht quantifizieren.
AXA
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 10
Performance 1M: +6,50 %
Performance 1M: +6,50 %
Airbus
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 11
Performance 1M: +10,82 %
Performance 1M: +10,82 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 12
Performance 1M: +4,82 %
Performance 1M: +4,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Rheinmetall-Sentiment: Analystenbewertungen werden oft kritisch gesehen; fundamentale News wie Aufträge/JV verändern den Kurs nicht eindeutig. Kurs wirkt derzeit chartgetrieben; Aufwärtsmomentum unklar. 1200€ als möglicher Boden wird diskutiert. Geopolitische Bezugspunkte (Ukraine/Nahost) werden erwähnt. Insgesamt volatil in den letzten 14 Tagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 13
Performance 1M: +8,04 %
Performance 1M: +8,04 %
Allianz
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 14
Performance 1M: +5,28 %
Performance 1M: +5,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu Allianz: Dividende ca. 17,10 € bei rund 4,5% Rendite (Stand Juni 2026); Kurs wird als hoch bzw. Jahreshoch beschrieben. Berenberg hat das Kursziel von 504€ auf 684€ angehoben. Es wird die stabile Ertrag- und Dividendenlage betont. Eine exakte 14‑Tage-Kursveränderung in Prozent wird nicht genannt.
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