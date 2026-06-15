29 0 Kommentare Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien

Frankfurt wächst zur Drehscheibe zwischen Europa und Indien – für Kapital, Talente und Ideen. Hier treffen Finanzplatz, Innovation und Stiftungsvermögen auf neue Chancen.

Frankfurt fungiert als wichtige Brücke zwischen Deutschland/Europa und Indien: internationaler Finanzplatz (EZB, Banken), Verkehrsdrehkreuz mit großem Flughafen, zentrale Lage in Europa und eine lebhafte indische Community machen die Stadt zum natürlichen Einstieg für indische Unternehmer, Fachkräfte und Studierende.

Ajit Ranade sieht großes Potenzial für die indisch‑deutsche Zusammenarbeit in klassischen Industrien (Automobil, Maschinenbau, Pharma, Life Sciences) sowie in Zukunftsfeldern wie Verteidigung, technische Textilien, Start‑ups, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und Advanced Manufacturing.

Der India‑Europe Business Day (u. a. Veranstaltung am 13.06.2026 in Frankfurt) dient als Plattform für Austausch und Netzwerkbildung zwischen Unternehmen, Fachleuten, politischen Entscheidern und Community‑Vertretern.

Im Private‑Debt‑Diskurs betonen DANEO‑Experten, dass US Direct Lending und europäisches Private Debt strukturell unterschiedlich sind: USA = tiefer, standardisierter, aber mit Covenant‑Erosion, höherer Shadow‑Default‑Rate; Europa = fragmentierter, aktuell attraktiver mit konservativeren Strukturen, stärkeren Covenants und Chancen im Lower‑Mid‑Market.

Für institutionelle Investoren wird Private Debt zunehmend als Kernbaustein gesehen, erfordert aber sorgfältige Selektion von Managern, Fokus auf Besicherung/Monitoring und Berücksichtigung makro‑ und geopolitischer Risiken; deutsche Investoren sind dabei weiter fortgeschritten als Schweizer.

Stiftungssektor / Mission 4%: Das VTFDS‑Programm fordert, Stiftungen so zu befähigen, dauerhaft mindestens 4% Ertrag zu erzielen; zentrale Punkte sind passende Anlagerichtlinien, Anwendung der Business Judgement Rule, externe Expertise und geprüfte Einsatzmöglichkeiten alternativer Anlageklassen (z. B. Private Debt, Infrastruktur) mit geeigneten Sicherheiten.





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