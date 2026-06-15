Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 15.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +31,92 %
Tagesperformance: +31,92 %
Platz 1
Performance 1M: +94,05 %
Performance 1M: +94,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu AT&S überwiegend eine bullische bis vorsichtige Anlegerstimmung. Fundamentale Impulse: AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöhter Ausblick für 2026/27 (Umsatz 45–55%, EBITDA 32–37%). Kursziel um 200 EUR wird diskutiert; aktuelle Niveaus 140–160 EUR. Gewinnmitnahmen erwähnt; weitere Aufwärtsdynamik hängt von der Deal-Umsetzung ab. 14-Tage-Performance wird nicht angegeben.
PORR
Tagesperformance: +7,29 %
Tagesperformance: +7,29 %
Platz 2
Performance 1M: +19,93 %
Performance 1M: +19,93 %
DO & CO
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 3
Performance 1M: +19,10 %
Performance 1M: +19,10 %
OMV
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 4
Performance 1M: -10,06 %
Performance 1M: -10,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OMV
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu OMV: kurzfristig drückt die neue Dividendenlogik und der Borouge-Umbau, langfristig bleibt der Chemie-Wachstumstreiber attraktiv. Kurs um 57–59 EUR; in den letzten 7 Tagen minus 7,6% (ex-Dividende am 8. Juni verzerrt das Bild). YTD ca. +22%. Emma Delaney wird ab Sep 2026 CEO; Borouge-Dividende ab 2027 stärker an operativem Cashflow gebunden.
Erste Group Bank
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 5
Performance 1M: +16,34 %
Performance 1M: +16,34 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 6
Performance 1M: -4,07 %
Performance 1M: -4,07 %
Palfinger
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 7
Performance 1M: -4,71 %
Performance 1M: -4,71 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 8
Performance 1M: +1,48 %
Performance 1M: +1,48 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 9
Performance 1M: +13,38 %
Performance 1M: +13,38 %
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