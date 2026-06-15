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    Online-Apotheke Redcare erhöht Prognose - Aktie zieht an

    Online-Apotheke Redcare erhöht Prognose - Aktie zieht an
    Foto: Adobe Stock

    SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare hebt nach einem bisher guten Lauf im zweiten Quartal ihren Jahresausblick an. Statt bisher 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum peilen die Niederländer (Shop Apotheke Europe) nun 15 bis 17 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr an, wie sie überraschend am Montag in Sevenum mitteilten. Analysten hatten hier im Schnitt bisher gut 14 Prozent auf dem Zettel. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sollen nun 680 bis 720 Millionen Euro erlöst werden; bisher hatten mehr als 670 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden. Bei der Profitabilität im Tagesgeschäft wird das Redcare-Management ebenfalls konkreter: Hier soll die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen jetzt zwischen 2,5 und 3,0 Prozent landen. Bisher hatte Redcare mindestens 2,5 Prozent angepeilt. Die im MDax notierte Aktie legte nach der Mitteilung um 7 Prozent zu.

    Im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals seien der Konzernerlös um ein Fünftel geklettert, hieß es. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Arzneien ging der Umsatz in diesem Zeitraum um 57 Prozent in die Höhe./men/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 32.716 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +19,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -3,17 %/+74,30 % bedeutet.





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