Online-Apotheke Redcare erhöht Prognose - Aktie zieht an
SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare hebt nach einem bisher guten Lauf im zweiten Quartal ihren Jahresausblick an. Statt bisher 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum peilen die Niederländer (Shop Apotheke Europe) nun 15 bis 17 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr an, wie sie überraschend am Montag in Sevenum mitteilten. Analysten hatten hier im Schnitt bisher gut 14 Prozent auf dem Zettel. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sollen nun 680 bis 720 Millionen Euro erlöst werden; bisher hatten mehr als 670 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden. Bei der Profitabilität im Tagesgeschäft wird das Redcare-Management ebenfalls konkreter: Hier soll die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen jetzt zwischen 2,5 und 3,0 Prozent landen. Bisher hatte Redcare mindestens 2,5 Prozent angepeilt. Die im MDax notierte Aktie legte nach der Mitteilung um 7 Prozent zu.
Im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals seien der Konzernerlös um ein Fünftel geklettert, hieß es. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Arzneien ging der Umsatz in diesem Zeitraum um 57 Prozent in die Höhe./men/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 32.716 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +19,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -3,17 %/+74,30 % bedeutet.
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Eher stelle ich mir in der Zukunft eine Kooperation mit stationären Apotheken vor, wenn denen erst die Bedeutung von "if you can't beat them, join them" klar wird. Hier hätte RC sicher in Zukunft einiges an Kompetenz zu bieten, von logistischer Fachkompetenz im Rx-Bereich bis zu einer vergrößerten Einkaufsmacht gegenüber Medikamentenherstellern. Kompetenzen, die RC zu monetarisieren versuchen könnte.
Wie auch immer, interessante Gedanken. Ich teile deine positive Einschätzung gegenüber RC. Überlege derzeit, einen Teil meiner zT ziemlich heißgelaufenen KI-Invests zu den aktuellen Ausverkaufskursen hier hinein zu rotieren. PE-Übernahmefantasie? Warum nicht, könnte schon passen.
Hallo zusammen,
Nach dem brutalen Kurssturz im März und den soliden, aber verhalten aufgenommenen Q1-Zahlen im Mai 2026 steht die Redcare-Aktie bei vielen nur noch unter "margenschwacher Online-Händler". Ich behaupte: Der Markt bewertet hier das falsche Unternehmen. Wer genauer hinschaut, sieht, dass Redcare klammheimlich die Transformation vom reinen Pillenversender zum Infrastruktur-Dienstleister ("Apotheke-as-a-Service") vorbereitet.
Das aktuelle KUV von unter 0,3 spiegelt die Angst vor schwindenden Margen und hoher CapEx (Logistikinvestitionen) wider. Doch genau dieses Setup liefert die perfekte Basis für ein radikales Re-Rating.
Warum das Plattform-Szenario absolut realistisch ist:
Das Management schwenkt personell und technologisch bereits voll auf das "Amazon-Playbook" um:
- Das Personal-Setup schreit "Plattform": Seit Ende 2025 ist Hendrik Krampe der neue CFO. Er war davor jahrelang Finance Director für das europäische Marktplatzgeschäft bei Amazon und davor bei eBay im Advertising. Dazu kommt mit Anja Hendel (neu im Aufsichtsrat seit April 2026) eine ausgewiesene Expertin für digitale Ökosysteme (Ex-VW/diconium). Das ist kein Setup für einen klassischen Apothekenverwalter.
- Die technologische Pipeline: Redcare hat im April als erste Online-Apotheke die TI-Zugangstechnologie (Telematikinfrastruktur) vollständig in die Cloud verlagert. Warum diese skalierbare API-Infrastruktur? Weil man sich darauf vorbereitet, als technologisches Backend für Drittanbieter zu fungieren.
Das konkrete Potenzial: White-Label & Partnerschaften
Stellt euch vor, Redcare öffnet seine gigantische, hochautomatisierte Logistik in Sevenum (wo der CapEx-Peak 2026 endet) für Dritte. Kooperationen mit großen Krankenkassen für das Medikationsmanagement oder White-Label-Integrationen in reichweitenstarke Apps wie Lidl Plus oder Kaufland (Schwarz-Gruppe) sind der logische nächste Schritt, bevor Drogerieketten wie dm den Markt mit eigener Infrastruktur fluten.
Was bedeutet das für Umsatz und Marge?
- Umsatz-Hebel (Explosionsartiges Volumen ohne Marketingkosten): Das größte Problem bei Redcare sind die extrem hohen Kundenakquisitionskosten (CAC) über Google-Marketing & Co. Schaltet Redcare seine Logistik ("Fulfillment by Redcare") hinter die Millionen Nutzer eines großen Discounters oder einer Top-Krankenkasse, fließt das Rx- und OTC-Volumen (E-Rezepte) fast ohne zusätzliche Marketingkosten ins System. Der Umsatz im Rx-Bereich (schon jetzt +55% in Q1 in DE) würde nochmals massiv beschleunigt.
- Margen-Hebel (Skalierung & High-Margin Revenue): Ein reiner Händler verdient im OTC-Bereich wegen des Preiskampfs kaum noch etwas. Wenn Redcare aber als Plattform agiert, verschiebt sich der Gewinnmix:
- Provisionen statt Eigenrisiko: Umsatz über den Marktplatz bringt hochprozentige Gebühren ohne Lagerplatz-Risiko.
- Retail Media als Gamechanger: Mit den Daten von Millionen Plattform-Nutzern lässt sich hochmargige Werbung an die Pharmaindustrie verkaufen (Krampes Spezialgebiet bei eBay). Das ist reiner Gewinn, der direkt in den Free Cashflow (FCF) fließt.
- Der CapEx-Knick: Ab 2027 fallen die Lager-Investitionen laut Management von über 100 Mio. € auf strukturelle 2–3% des Umsatzes. Wenn dann die Plattform-Umsätze greifen, springt der FCF schlagartig an.
Fazit: Solange Redcare als "Silo" agiert, ist die Skepsis bezüglich der 2,5% EBITDA-Marge für 2026 berechtigt. Sobald das Management aber den Mut hat, die verlegte Pipeline für große B2B-Partner zu öffnen und die Aktie von "E-Commerce" auf "Digital Health Plattform" umbewertet wird, ist das KUV von 0,43 Geschichte. Für mich auf diesem Niveau ein absolut asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis mit massiver PE-Übernahmefantasie als Absicherung nach unten.
Warum Redcare für mich gerade erst anfängt interessant zu werden:
- Operativ kippt die Story gerade:
- Die Schönheit des Moments: Der Markt ist noch verhalten. Für Growth-Investoren endet die Story langsam und institutionelle Investoren fehlen noch aber genau das wird sich jetzt ändern:
=> Der anhaltende Rückzug der Shortseller quer durch die Bank zeigt bereits wohin es geht.
Sobald der Markt versteht, dass Break-even nicht „irgendwann“, sondern real ist, dreht sich die Bewertung. Dann reden wir nicht mehr über Einstieg – sondern nur noch darüber, wer zu spät war.