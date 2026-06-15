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    Eurokurs profitiert von Einigung zwischen Iran und USA

    Devisen - Eurokurs profitiert von Einigung zwischen Iran und USA
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach der Einigung zwischen den USA und Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges am Montag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,1615 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1607 (Freitag: 1,1567) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8615 (0,8645) Euro.

    "Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nimmt zu", beschrieben Analysten der Helaba die Stimmung. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt und damit breite Kauflaune an den Finanzmärkten ausgelöst. Der als vergleichsweise sicher geltende US-Dollar war vor diesem Hintergrund weniger gefragt, während der Euro zulegte.

    Zudem erhielten Spekulationen auf eine Zinserhöhung in den USA einen Dämpfer, was den Dollar belastete und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Mit einem deutlichen Rückgang der Ölpreise sind auch die Inflationserwartungen gesunken. Zuvor hatten noch ein wachsender Inflationsdruck und überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt eine Zinserhöhung in den USA wahrscheinlicher gemacht.

    Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch wird am Markt allgemein mit einem weiter unveränderten Leitzins gerechnet. Eine Zinserhöhung wird erst im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten. Sollte die Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh allerdings keine klare Bereitschaft für eine Zinserhöhung im Fall einer erhöhten Inflation signalisieren, "dürfte das Fundament der jüngsten Dollar-Stärke in sich zusammenbrechen", sagte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86483 (0,86305) britische Pfund, 185,93 (185,30) japanische Yen und 0,9212 (0,9217) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.364 Dollar. Das waren rund 144 Dollar mehr als am Freitag./jkr/stw





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