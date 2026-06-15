Merz vorsichtig optimistisch zu Fortschritten in der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich vor dem offiziellen Start des G7-Gipfels demokratischer Wirtschaftsmächte vorsichtig optimistisch zu Fortschritten bei der Lösung der Kriege in der Ukraine und im Iran geäußert. "Dieser Gipfel findet in einer ausgesprochen bewegten Phase der Weltpolitik statt. Die Lage fordert uns. Sie eröffnet aber auch einige Chancen", sagte der CDU-Chef vor dem Flug zu dem Treffen im französischen Évian am Genfersee.

"Die Ukraine ist heute in einer neuen Position der Stärke", sagte Merz. Russland könne militärisch nicht gewinnen, zudem sei seine Wirtschaft angeschlagen. Mit der gebotenen Vorsicht und Zurückhaltung sage er: "Erstmals kann sich hier langsam ein Fenster für die Diplomatie öffnen. Auch hier liegt eine Chance."