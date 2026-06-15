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    Weltweit erste Verbrennungsbehandlung mit „absolut bemerkenswerten" Ergebnissen in einer führenden kanadischen Klinik durchgeführt

    HAMILTON, ON, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Verbrennungsexperten von Hamilton Health Sciences (HHS) haben als Erste weltweit eine neuartige biologische Behandlungsmethode eingesetzt, um das Gesicht einer jungen Frau zu retten, die im vergangenen Dezember bei einem Hausbrand in London, Ontario, schwere Verbrennungen erlitten hatte.

    Kaitlin Jeffrey received exosome therapy at Hamilton Health Sciences to treat severe burns to her face – a global first.

    Bei der Behandlung kamen Exosomen zum Einsatz – winzige Partikel, die von Zellen freigesetzt werden und Signale von einer Zelle zur anderen transportieren, um eine schnelle Heilung und Gewebereparatur zu fördern und Entzündungen zu lindern. Die Partikel werden – in der Regel aus im Labor gezüchteten Zellen – gewonnen und in die verletzten Bereiche injiziert, um die Heilung zu beschleunigen – und zwar weitaus wirksamer als bei der derzeit üblichen Hauttransplantation, die Narben und ein fleckiges Erscheinungsbild hinterlassen kann.

    Exosomen werden seit Jahren im Rahmen der Verbrennungsforschung untersucht, jedoch bislang noch nicht am Menschen. In klinischen Studien am Menschen wurden Exosomen bereits für andere Arten der Wundheilung eingesetzt, wobei vielversprechende Ergebnisse erzielt wurden.

    Die 18-jährige Kaitlin Jeffrey aus Toronto, Studentin an der Western University, wurde mit dieser innovativen Behandlungsmethode behandelt und genas schneller und mit besseren Ergebnissen als eine andere junge Studentin, deren Verbrennungen durch denselben Brand zwar schwerwiegend, aber nicht so schwer waren. Der andere Student kam für eine Exosomenbehandlung nicht in Frage, da seine Verletzungen keine Hauttransplantation erforderten.

    „Mein Ziel bei Kaitlin war es, eine Hauttransplantation im Gesicht und am Hals um jeden Preis zu vermeiden", sagt Dr. Marc Jeschke, Vizepräsident für Forschung und Innovation am HHS, Verbrennungschirurg und Forscher sowie weltweit anerkannter Experte für Verbrennungen, der Jeffreys Operation durchgeführt hat. Dr. Jeschke ist zudem Professor für Chirurgie an der McMaster University, dem wichtigsten akademischen Partner des HHS.

    Dr. Jeschke ist zudem medizinischer Leiter des regionalen Verbrennungsprogramms am Hamilton General Hospital des HHS – einem der beiden regionalen Verbrennungszentren Ontarios, in denen die schwersten Fälle der Provinz behandelt werden. Auf dem Gelände des Hamilton General Hospital befindet sich das Zentrum für Verbrennungsforschung des HHS, wo Teams wegweisende medizinische Fortschritte und Forschungsarbeiten zur Behandlung von Verbrennungen vorantreiben, darunter auch die Exosom-Therapie.

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    PR Newswire (dt.)
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