Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien
Frankfurt wird zum Drehkreuz neuer Brücken: zwischen Indien und Europa, Mittelstand und Kapital, Innovation und Impact – ein Labor für die Wirtschaft von morgen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Frankfurt fungiert als zentrale Brücke zwischen Indien und Deutschland: wichtiger Finanzplatz (EZB, internationale Banken), internationaler Verkehrsknoten (großer Flughafen) und Heimat einer großen indischen Community, daher ideal für Wirtschafts‑, Innovations‑ und Community‑Verbindungen
- Ajit Ranade betont die starken bilateralen Chancen und nennt traditionelle Kernbranchen (Automobil, Maschinenbau, Pharma, Life Sciences) sowie Wachstumsfelder wie Verteidigung, technische Textilien, Leder, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und Start‑ups
- Der India‑Europe Business Day (13.06.2026 in Frankfurt) ist eine Plattform zum Austausch von Unternehmen, Fachkräften, politischen Entscheidern und Community‑Vertretern zur Förderung langfristiger Kooperationen
- Unterschied Private Debt: US Direct Lending ist tiefer, standardisierter, aber durch Covenant‑Erosion und höheres Leverage anfälliger; Europa ist fragmentierter, bietet dafür konservativere Strukturen, bessere Covenants und Chancen im Lower‑Mid‑Market
- Daneo Partners fokussiert auf europäisch/DACH‑orientierte Mittelstandsfinanzierung (10–75 Mio. Euro), erstrangig besicherte Strukturen und selektives Underwriting als Antwort auf US‑Markt‑Risiken und Deployment‑Druck
- Missionen und Veranstaltungen in Frankfurt/Zürich (z. B. Finance & Future, Smart Impact Investing, Private Markets Excellence Forum, VTFDS Mission 4%) treiben Dialog über Impact Investing, digitale Assets und die Stiftungs‑Mission (Ziel: nachhaltige Anlagepraxis, Governance und Erträge von z. B. 4 %) voran
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