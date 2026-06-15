17 0 Kommentare Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien

Frankfurt wird zum Drehkreuz neuer Brücken: zwischen Indien und Europa, Mittelstand und Kapital, Innovation und Impact – ein Labor für die Wirtschaft von morgen.

Frankfurt fungiert als zentrale Brücke zwischen Indien und Deutschland: wichtiger Finanzplatz (EZB, internationale Banken), internationaler Verkehrsknoten (großer Flughafen) und Heimat einer großen indischen Community, daher ideal für Wirtschafts‑, Innovations‑ und Community‑Verbindungen

Ajit Ranade betont die starken bilateralen Chancen und nennt traditionelle Kernbranchen (Automobil, Maschinenbau, Pharma, Life Sciences) sowie Wachstumsfelder wie Verteidigung, technische Textilien, Leder, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und Start‑ups

Der India‑Europe Business Day (13.06.2026 in Frankfurt) ist eine Plattform zum Austausch von Unternehmen, Fachkräften, politischen Entscheidern und Community‑Vertretern zur Förderung langfristiger Kooperationen

Unterschied Private Debt: US Direct Lending ist tiefer, standardisierter, aber durch Covenant‑Erosion und höheres Leverage anfälliger; Europa ist fragmentierter, bietet dafür konservativere Strukturen, bessere Covenants und Chancen im Lower‑Mid‑Market

Daneo Partners fokussiert auf europäisch/DACH‑orientierte Mittelstandsfinanzierung (10–75 Mio. Euro), erstrangig besicherte Strukturen und selektives Underwriting als Antwort auf US‑Markt‑Risiken und Deployment‑Druck

Missionen und Veranstaltungen in Frankfurt/Zürich (z. B. Finance & Future, Smart Impact Investing, Private Markets Excellence Forum, VTFDS Mission 4%) treiben Dialog über Impact Investing, digitale Assets und die Stiftungs‑Mission (Ziel: nachhaltige Anlagepraxis, Governance und Erträge von z. B. 4 %) voran





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