Redcare Pharmacy auf Dreimonatshoch - Erhöht Jahresziele

Hallo zusammen,





Ich wollte mal ein paar Gedanken mit euch teilen, die ich mir zu den aktuellen Entwicklungen bei RC gemacht habe. Ich glaube da schlummert noch einiges an nicht offensichtlicher Chance im Unternehmen und Kurs.

Nach dem brutalen Kurssturz im März und den soliden, aber verhalten aufgenommenen Q1-Zahlen im Mai 2026 steht die Redcare-Aktie bei vielen nur noch unter "margenschwacher Online-Händler". Ich behaupte: Der Markt bewertet hier das falsche Unternehmen. Wer genauer hinschaut, sieht, dass Redcare klammheimlich die Transformation vom reinen Pillenversender zum Infrastruktur-Dienstleister ("Apotheke-as-a-Service") vorbereitet.

Das aktuelle KUV von unter 0,3 spiegelt die Angst vor schwindenden Margen und hoher CapEx (Logistikinvestitionen) wider. Doch genau dieses Setup liefert die perfekte Basis für ein radikales Re-Rating.

Warum das Plattform-Szenario absolut realistisch ist:

Das Management schwenkt personell und technologisch bereits voll auf das "Amazon-Playbook" um:

Das Personal-Setup schreit "Plattform": Seit Ende 2025 ist Hendrik Krampe der neue CFO. Er war davor jahrelang Finance Director für das europäische Marktplatzgeschäft bei Amazon und davor bei eBay im Advertising. Dazu kommt mit Anja Hendel (neu im Aufsichtsrat seit April 2026) eine ausgewiesene Expertin für digitale Ökosysteme (Ex-VW/diconium). Das ist kein Setup für einen klassischen Apothekenverwalter. Die technologische Pipeline: Redcare hat im April als erste Online-Apotheke die TI-Zugangstechnologie (Telematikinfrastruktur) vollständig in die Cloud verlagert. Warum diese skalierbare API-Infrastruktur? Weil man sich darauf vorbereitet, als technologisches Backend für Drittanbieter zu fungieren.

Das konkrete Potenzial: White-Label & Partnerschaften

Stellt euch vor, Redcare öffnet seine gigantische, hochautomatisierte Logistik in Sevenum (wo der CapEx-Peak 2026 endet) für Dritte. Kooperationen mit großen Krankenkassen für das Medikationsmanagement oder White-Label-Integrationen in reichweitenstarke Apps wie Lidl Plus oder Kaufland (Schwarz-Gruppe) sind der logische nächste Schritt, bevor Drogerieketten wie dm den Markt mit eigener Infrastruktur fluten.

Was bedeutet das für Umsatz und Marge?

Umsatz-Hebel (Explosionsartiges Volumen ohne Marketingkosten): Das größte Problem bei Redcare sind die extrem hohen Kundenakquisitionskosten (CAC) über Google-Marketing & Co. Schaltet Redcare seine Logistik ("Fulfillment by Redcare") hinter die Millionen Nutzer eines großen Discounters oder einer Top-Krankenkasse, fließt das Rx- und OTC-Volumen (E-Rezepte) fast ohne zusätzliche Marketingkosten ins System. Der Umsatz im Rx-Bereich (schon jetzt +55% in Q1 in DE) würde nochmals massiv beschleunigt. Margen-Hebel (Skalierung & High-Margin Revenue): Ein reiner Händler verdient im OTC-Bereich wegen des Preiskampfs kaum noch etwas. Wenn Redcare aber als Plattform agiert, verschiebt sich der Gewinnmix: Provisionen statt Eigenrisiko: Umsatz über den Marktplatz bringt hochprozentige Gebühren ohne Lagerplatz-Risiko. Retail Media als Gamechanger: Mit den Daten von Millionen Plattform-Nutzern lässt sich hochmargige Werbung an die Pharmaindustrie verkaufen (Krampes Spezialgebiet bei eBay). Das ist reiner Gewinn, der direkt in den Free Cashflow (FCF) fließt. Der CapEx-Knick: Ab 2027 fallen die Lager-Investitionen laut Management von über 100 Mio. € auf strukturelle 2–3% des Umsatzes. Wenn dann die Plattform-Umsätze greifen, springt der FCF schlagartig an.

Fazit: Solange Redcare als "Silo" agiert, ist die Skepsis bezüglich der 2,5% EBITDA-Marge für 2026 berechtigt. Sobald das Management aber den Mut hat, die verlegte Pipeline für große B2B-Partner zu öffnen und die Aktie von "E-Commerce" auf "Digital Health Plattform" umbewertet wird, ist das KUV von 0,43 Geschichte. Für mich auf diesem Niveau ein absolut asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis mit massiver PE-Übernahmefantasie als Absicherung nach unten.





Up for discussion. :)





MfG





Dr Doom