Hisense RGB MiniLED unterstützt den VAR-Einsatz bei der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im Internationalen Sendezentrum

QINGDAO, China, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte weltweit, baut seine Rolle bei der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 2026 TM als offizieller TV-Anbieter für die Video-Assistenz des Schiedsrichters (VAR) weiter aus. Da der VAR-Betrieb der FIFA im Internationalen Sendezentrum (IBC) in Dallas nun voll funktionsfähig ist, unterstützen die RGB-MiniLED-Fernseher von Hisense die Spieloffiziellen mit leistungsstarker Display-Technologie, die für präzise und zuverlässige Entscheidungen entwickelt wurde.

Dieser Meilenstein unterstreicht das Vertrauen der FIFA in die Display-Innovationen von Hisense. Die im VAR-Betriebszentrum eingesetzten Hisense RGB-MiniLED-Fernseher bieten eine außergewöhnliche native Farbwiedergabe und Bildpräzision und helfen den Schiedsrichtern so, wichtige Spielsituationen während des gesamten Turniers mit größerer Klarheit und Sicherheit zu überprüfen.

Die Bedeutung der Display-Technologie für die moderne Fußballschiedsrichterleistung wurde kürzlich deutlich, als FIFA-Präsident Gianni Infantino das VAR-Zentrum im IBC besuchte und den Überprüfungsprozess anhand eines Hisense RGB-MiniLED-Fernsehers miterlebte.

Angetrieben von unabhängig voneinander gesteuerten roten, grünen und blauen Lichtquellen liefert die Hisense RGB-MiniLED-Technologie eine außergewöhnliche native Farbwiedergabe, verbesserten Kontrast und herausragende Bildgenauigkeit. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für Schiedsrichterumgebungen, in denen visuelle Präzision eine entscheidende Rolle bei der Überprüfung entscheidender Momente auf dem Spielfeld spielen kann.

Nick Brown, FIFA-Direktor für kommerzielle Partnerschaften, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Dies ist ein Schritt in Richtung außergewöhnlicher Bildqualität und -genauigkeit. Es ist ein Beweis dafür, wie Technologie Aspekte des Spiels während des Turniers aktiv unterstützen und verbessern kann."

Über das VAR-Betriebszentrum hinaus spiegelt die Hisense RGB-MiniLED-Technologie auch eine umfassendere Entwicklung wider, wie Fußball weltweit erlebt und übertragen wird. Von der Schiedsrichterarbeit über die globale Fernsehproduktion bis hin zum Fernseherlebnis der Fans zu Hause tragen fortschrittliche Display-Innovationen dazu bei, dass jeder Moment der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM mit größerer Klarheit, Genauigkeit und emotionaler Wirkung gesehen wird.

Informationen zu Hisense

Hisense wurde 1969 gegründet und ist ein weltweit anerkanntes führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Aktivitäten in mehr als 160 Ländern. Das Unternehmen ist auf hochwertige Multimediaprodukte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

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