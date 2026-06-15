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    Frankfurt als Brücke: Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien

    Frankfurt verbindet Indien, Europa und Kapital: Brücke für Handel, Innovation, Stiftungen und Private Markets – mit starken Netzwerken, Events und visionären Akteuren.

    Frankfurt als Brücke: Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Frankfurt fungiert als zentrale Brücke zwischen Indien und Deutschland: internationaler Finanzplatz, große indische Community, exzellente Konnektivität (Flughafen) und Gastgeber des India‑Europe Business Day am 13.06.2026.
    • Ajit Ranade engagiert sich langfristig für die indisch‑deutsche Zusammenarbeit (persönliche Wurzeln in Pune) und fördert Austauschplattformen, um Unternehmen, Fachkräfte, Politik und Community zu vernetzen.
    • Wichtige Kooperationsfelder: klassische Industrien (Automobil, Maschinenbau, Pharma), plus wachsende Bereiche wie Verteidigung, technische Textilien und Leder, Start‑ups/Innovation, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und Advanced Manufacturing.
    • Private Debt: Unterschied US vs. Europa — USA: reifer, aber mit Risiken (Covenant‑Lite, höhere Shadow‑Default‑Raten); Europa: fragmentierter Markt, konservativere Strukturen und aktuell attraktivere risikoadjustierte Chancen, besonders im Lower‑Mid‑Market (DACH‑Fokus von Daneo Partners).
    • Stiftungssektor / #vtfds Mission 4%: Ziel ist, Stiftungen in DACH (rund 45.000) zu befähigen, nachhaltig mindestens 4% Ertrag zu erzielen, Barrieren abzubauen und professionelles Vermögensmanagement im Sinne des Steuerprivilegs zu stärken.
    • Breites Veranstaltungs‑ und Netzwerk‑Ökosystem (z. B. Finance & Future am 17.06.2026 in Zürich, Smart Impact Investing, Private Markets Excellence Forum, Forum für digitale Vermögenswerte) unter Federführung/Support von Markus Hill und FINANZPLATZ FRANKFURT zur Vernetzung von Investoren, Family Offices und Asset Managern.







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