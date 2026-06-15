45 0 Kommentare Frankfurt als Brücke: Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien

Frankfurt verbindet Indien, Europa und Kapital: Brücke für Handel, Innovation, Stiftungen und Private Markets – mit starken Netzwerken, Events und visionären Akteuren.

Frankfurt fungiert als zentrale Brücke zwischen Indien und Deutschland: internationaler Finanzplatz, große indische Community, exzellente Konnektivität (Flughafen) und Gastgeber des India‑Europe Business Day am 13.06.2026.

Ajit Ranade engagiert sich langfristig für die indisch‑deutsche Zusammenarbeit (persönliche Wurzeln in Pune) und fördert Austauschplattformen, um Unternehmen, Fachkräfte, Politik und Community zu vernetzen.

Wichtige Kooperationsfelder: klassische Industrien (Automobil, Maschinenbau, Pharma), plus wachsende Bereiche wie Verteidigung, technische Textilien und Leder, Start‑ups/Innovation, Halbleiter, Energie, Nachhaltigkeit und Advanced Manufacturing.

Private Debt: Unterschied US vs. Europa — USA: reifer, aber mit Risiken (Covenant‑Lite, höhere Shadow‑Default‑Raten); Europa: fragmentierter Markt, konservativere Strukturen und aktuell attraktivere risikoadjustierte Chancen, besonders im Lower‑Mid‑Market (DACH‑Fokus von Daneo Partners).

Stiftungssektor / #vtfds Mission 4%: Ziel ist, Stiftungen in DACH (rund 45.000) zu befähigen, nachhaltig mindestens 4% Ertrag zu erzielen, Barrieren abzubauen und professionelles Vermögensmanagement im Sinne des Steuerprivilegs zu stärken.

Breites Veranstaltungs‑ und Netzwerk‑Ökosystem (z. B. Finance & Future am 17.06.2026 in Zürich, Smart Impact Investing, Private Markets Excellence Forum, Forum für digitale Vermögenswerte) unter Federführung/Support von Markus Hill und FINANZPLATZ FRANKFURT zur Vernetzung von Investoren, Family Offices und Asset Managern.





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