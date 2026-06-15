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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie bestätigt den positiven Trend - 15.06.2026

    Am 15.06.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +15,86 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie bestätigt den positiven Trend - 15.06.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.06.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von +15,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Redcare Pharmacy einen Gewinn von +44,64 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +18,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,43 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Redcare Pharmacy um -25,23 % verloren.

    Während Redcare Pharmacy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,33 %.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,78 %
    1 Monat +25,43 %
    3 Monate +44,64 %
    1 Jahr -46,14 %
    Stand: 15.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd.EUR € wert.

    Redcare Pharmacy auf Dreimonatshoch - Erhöht Jahresziele


    Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Montag mit einem Kurssprung auf angehobene Jahresziele der Online-Apotheke reagiert. Sie stiegen am Nachmittag auf den höchsten Stand seit Anfang März und notierten zuletzt 15 Prozent im Plus bei 56,20 Euro. …

    Online-Apotheke Redcare erhöht Prognose - Aktie zieht an


    Die Online-Apotheke Redcare hebt nach einem bisher guten Lauf im zweiten Quartal ihren Jahresausblick an. Statt bisher 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum peilen die Niederländer (Shop Apotheke Europe) nun 15 bis 17 Prozent Plus im Vergleich zum …

    Redcare Pharmacy Accelerates Growth & Profitability, Raises 2026 Outlook


    Redcare Pharmacy accelerates its growth trajectory, lifting 2026 guidance as both prescription and non-prescription segments deliver strong, margin-accretive gains.

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    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +18,39 %
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    +86,45 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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