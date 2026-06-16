AT&S: Von Österreich zum Global-Player im Halbleiter-Sektor

Der österreichische Leiterplattenhersteller kündigte am Montag an, bis zu 2 Milliarden Euro in Malaysia zu investieren. "Wir werden unseren Standort in Kulim vollständig ausbauen", sagte CEO Michael Mertin am Montag in einem Interview gegenüber Reuters.

Nach dem Iranabkommen regierte der Kapitalmarkt am Montag entsprechend und setzte erneut zur Rallye an. Von diesem freundlichen Umfeld konnte besonders eine österreichische Aktie profitieren, nämlich AT&S.

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Das war aber nicht der einzige Grund für die Kursrakete: AT&S hatte bereits am Samstag bekannt gegeben, die Produktionskapazitäten in Kulim auszuweiten und zugleich den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 anzuheben.

Als Grund nannte das Unternehmen Vereinbarungen mit seinem Kunden AMD, sowie einem weiteren Tech-Unternehmen, mutmaßlich Intel.

Den Namen des zweiten Großkunden nannte AT&S nicht. Hintergrund sei die anhaltend starke Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

"Wir erwarten, dass wir künftig mit mindestens fünf der führenden US-Tech-Unternehmen zusammenarbeiten werden", sagte Mertin.

Damit ist AT&S möglicherweise einer der wichtigsten europäischen Zulieferer für den KI-Infrastrukturboom.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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