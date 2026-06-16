🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktievorwärtsNachrichten zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    Zusammenarbeit mit AMD

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    AT&S: Von Österreich zum Global-Player im Halbleiter-Sektor

    Diese Össi-Aktie kennt kein Halten: Die Rede ist von Leiterplattenhersteller AT&S. Am Montag stieg die Aktie zweistellig, in der Spitze um über 30 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    Zusammenarbeit mit AMD - AT&S: Von Österreich zum Global-Player im Halbleiter-Sektor
    Foto: Unsplash

    Nach dem Iranabkommen regierte der Kapitalmarkt am Montag entsprechend und setzte erneut zur Rallye an. Von diesem freundlichen Umfeld konnte besonders eine österreichische Aktie profitieren, nämlich AT&S.

    Der österreichische Leiterplattenhersteller kündigte am Montag an, bis zu 2 Milliarden Euro in Malaysia zu investieren. "Wir werden unseren Standort in Kulim vollständig ausbauen", sagte CEO Michael Mertin am Montag in einem Interview gegenüber Reuters.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Intel Corporation!
    Short
    132,88€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    119,47€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das war aber nicht der einzige Grund für die Kursrakete: AT&S hatte bereits am Samstag bekannt gegeben, die Produktionskapazitäten in Kulim auszuweiten und zugleich den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 anzuheben.

    Als Grund nannte das Unternehmen Vereinbarungen mit seinem Kunden AMD, sowie einem weiteren Tech-Unternehmen, mutmaßlich Intel. 

     

    Den Namen des zweiten Großkunden nannte AT&S nicht. Hintergrund sei die anhaltend starke Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

    "Wir erwarten, dass wir künftig mit mindestens fünf der führenden US-Tech-Unternehmen zusammenarbeiten werden", sagte Mertin.

    Damit ist AT&S möglicherweise einer der wichtigsten europäischen Zulieferer für den KI-Infrastrukturboom.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 206,64, was einem Rückgang von -1,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zusammenarbeit mit AMD AT&S: Von Österreich zum Global-Player im Halbleiter-Sektor Diese Össi-Aktie kennt kein Halten: Die Rede ist von Leiterplattenhersteller AT&S. Am Montag stieg die Aktie zweistellig, in der Spitze um über 30 Prozent.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     