NEW YORK, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- In einer Phase, in der KI rasch von Dashboards in Entscheidungssysteme vordringt, bietet eine neue Partnerschaft zwischen Allora Network und Pairpoint by Vodafone einen Einblick, wie die nächste Phase der Unternehmensinfrastruktur aussehen wird: Systeme, die vorausschauend handeln .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Pairpoint, das von Vodafone und Sumitomo Corporation unterstützte Unternehmen im Bereich Economy of Things, baut eine globale Plattform auf, auf der Maschinen, Fahrzeuge und Geräte sich selbst identifizieren, eigenständig Transaktionen durchführen und sich ohne menschliches Zutun koordinieren können.

Allora, ein KI-Netzwerk, liefert die fehlende Ebene, die diese Systeme benötigen, um skalierbar zu arbeiten: kontinuierlich bewertete, prognosegestützte Intelligenz.

Gemeinsam integrieren die Unternehmen Allora als Intelligenzebene, die zahlreiche IoT-Anwendungsfälle von Pairpoint und Vodafone unterstützt – der erste davon ist ein Machbarkeitsnachweis zur Optimierung des Ladens von Elektrofahrzeugen, bei dem prädiktive Intelligenz direkt in Routing- und Ladesysteme eingebettet wird, weg von statischen Daten und hin zu vorausschauenden Entscheidungen.

Von vernetzten Geräten zu denkenden Systemen

„Seit Jahren liefert uns das IoT sehr gute Informationen darüber, was gerade passiert", sagte David Palmer, Produktvorstand bei Pairpoint. „Doch da Systeme immer autonomer werden, reicht das nicht mehr aus. Maschinen müssen abschätzen können, was passieren wird, wenn sie ankommen, Transaktionen durchführen oder Ressourcen binden."

Im Zusammenhang mit dem Laden von Elektrofahrzeugen ist diese Unterscheidung von Bedeutung. Eine Ladestation, die derzeit verfügbar erscheint, kann bereits belegt sein, wenn ein Fahrer dort ankommt. Die Preise können sprunghaft ansteigen. Der Energieverbrauch hängt von der Strecke, dem Wetter und dem Verkehr ab. Statische Systeme haben es schwer, weil die Welt nicht stillsteht.

Und hier kommt Allora ins Spiel.

„Allora ist kein einzelnes Modell, das Vermutungen anstellt", erklärte Nick Emmons, Geschäftsführer von Allora Labs. „Es handelt sich um ein Netzwerk, in dem zahlreiche Modelle des maschinellen Lernens bei denselben Vorhersagezielen miteinander konkurrieren und zusammenarbeiten, wobei ihre Ergebnisse kontinuierlich bewertet und zusammengeführt werden. Das System lernt, welche Modelle unter welchen Bedingungen am besten funktionieren."