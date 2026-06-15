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    HBM Healthcare Investments: Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

    An der Generalversammlung 2026 setzten die Aktionäre ein klares Zeichen: Sie bestätigten Führung, Vergütung und Kapitalstruktur und ebneten den Weg für eine attraktive Dividende.

    HBM Healthcare Investments: Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
    • Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten Hans Peter Hasler sowie der Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rudolf Lanz, Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Dr. Elaine V. Jones je für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.
    • Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu, Elaine V. Jones) für je ein weiteres Jahr.
    • Genehmigung der beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.
    • Zustimmung zur Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von 125'000 eigenen Namenaktien (aus dem Aktienrückkaufprogramm 2025) und zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 9.00 pro Aktie; Barauszahlung am 19. Juni 2026, erster Handelstag ex-Dividende 17. Juni 2026.
    • Die an der Generalversammlung 2026 gezeigte Präsentation ist auf der Website abrufbar; Kontakt für Auskünfte: Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 17.07.2026.

    Der Kurs von HBM Healthcare Investments lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 260,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,97 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 261,25EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.


    HBM Healthcare Investments

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    ISIN:CH0012627250WKN:984345
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