US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,24 Prozent auf 109,78 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,46 Prozent.

An den Anleihemärkten sind die Renditen zu Beginn der Woche allgemein unter Druck geraten, nachdem eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise belastet hatte. Dies dämpfte die Inflationserwartungen und damit die Spekulation auf steigende Zinsen.