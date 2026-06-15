Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.354,17USD pro Feinunze und notiert damit +3,20 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,89 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,06USD und verzeichnet ein Minus von -3,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 80,49USD und verzeichnet ein Minus von -3,90 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.367,50 USD +5,97 % Platin 1.793,00 USD +1,87 % Kupfer London Rolling 13.745,38 USD +0,37 % Aluminium 3.426,46 PKT -4,45 % Erdgas 3,122 USD -0,21 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +5,97 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.06.26, 17:29 Uhr.