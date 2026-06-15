Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.354,17USD pro Feinunze und notiert damit +3,20 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,89 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,06USD und verzeichnet ein Minus von -3,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 80,49USD und verzeichnet ein Minus von -3,90 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.367,50USD
|+5,97 %
|Platin
|1.793,00USD
|+1,87 %
|Kupfer London Rolling
|13.745,38USD
|+0,37 %
|Aluminium
|3.426,46PKT
|-4,45 %
|Erdgas
|3,122USD
|-0,21 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +5,97 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.06.26, 17:29 Uhr.