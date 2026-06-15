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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Iran-Abkommen bringt Anleger in Kauflaune

    Für Sie zusammengefasst
    • Rahmenabkommen USA Iran beflügelt Märkte
    • Dax bleibt unter 25 000 und schließt nahe Tief
    • SpaceX Börsengang und sinkende Ölpreise dämpfen
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Iran-Abkommen bringt Anleger in Kauflaune
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Montag das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges honoriert und für deutliche Kursaufschläge gesorgt. Gut für die Stimmung war auch der erfolgreiche Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX .

    Allerdings konnte der Schwung dem Dax nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkten verhelfen, das Börsenbarometer schloss nahe seines Tagestiefs. Letztlich gewann der Leitindex 1,05 Prozent auf 24.894,01 Punkte. Zu seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten blieb er damit noch auf Abstand. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zum Wochenstart um 1,56 Prozent auf 32.582,63 Zähler aufwärts.

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    Auf europäischer Ebene stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,7 Prozent. Der Londoner FTSE 100 verlor 0,4 Prozent und der Züricher SMI stieg um 0,1 Prozent. In New York legte der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,7 Prozent zu.

    Nach wochenlangem Hin und Her konnten sich die Kriegsparteien auf eine Absichtserklärung einigen, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus für vorerst 60 Tage vorsieht. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben.

    Dies sorgte für nachgebende Ölpreise und dämpfte Konjunktur- und Inflationssorgen. Vor den Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken, darunter jener der US-Fed am Mittwoch, könnte dies perspektivisch den Handlungsdruck etwas mildern, hieß es. "Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen", kommentierte Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler die Lage.

    Im Frankfurter Aktienhandel gaben Anleger zyklischen Werten wieder den Vorzug vor solchen mit defensivem Charakter. Gefragt waren etwa Aktien aus den Branchen Tourismus und Luftfahrt: Titel von Tui , Lufthansa oder Airbus schnellten im Größenbereich von 2,5 bis 4,5 Prozent hoch.

    Dagegen sorgte der mögliche Frieden im Iran bei Öl- und Energiewerten für einen Dämpfer, wie das Minus von 2,2 Prozent beim Dax-Mitglied RWE zeigte. Als Hersteller von Ölalternativen waren die Titel des Biosprit-Herstellers Verbio in den vergangenen Monaten ein Profiteur des Iran-Kriegs gewesen. Sie setzten nun ihren jüngsten Abwärtstrend mit einem Rückgang von 4,0 Prozent fort.

    Auch das Interesse an Rüstungswerten wurde von der Aussicht auf Frieden im Iran gebremst. Die Papiere von Rheinmetall fielen als Dax-Schlusslicht um 4,6 Prozent. Nach einem Medienbericht sorgt sich der Konzern nach dem Aus für ein deutsch-französisches Kampfflugzeug nun auch um das gemeinsame Panzerprojekt MGCS. Im MDax waren mit Renk und Hensoldt ebenfalls zwei Rüstungswerte unter den schwächsten Aktien.

    Im Bankensektor scherten die Titel der Commerzbank mit einem Abschlag von 1,7 Prozent nach unten aus. Im Abwehrkampf gegen eine Übernahme durch den Konkurrenten Unicredit gehen die gegenseitigen Attacken weiter. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp konterte auf einer Finanztagung in Frankfurt vorherige Drohungen der Italiener, die eine Absetzung des Vorstands ins Spiel gebracht hatten.

    Die Aktien von Redcare Pharmacy reagierten mit einem Kurssprung von mehr als 17 Prozent auf angehobene Jahresziele der Online-Apotheke. Sie stiegen auf den höchsten Stand seit Anfang März und waren Spitzenreiter im MDax. Das Unternehmen erhöhte aufgrund einer bisher guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal den Jahresausblick für Umsatzwachstum und Profitabilität./edh/men

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

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