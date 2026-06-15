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    EU-Ratschef

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    G7-Gipfel tagt in entscheidendem Moment

    Für Sie zusammengefasst
    • G7-Treffen potenziell wegweisend für Kriegsende
    • Einheit und Entschlossenheit der G7 sind entscheidend
    • Selenskyjs Teilnahme betont das Leid und hohe Kosten
    EU-Ratschef - G7-Gipfel tagt in entscheidendem Moment
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ÉVIAN (dpa-AFX) - EU-Ratschef António Costa hat das G7-Treffen mit US-Präsident Donald Trump als möglicherweise wegweisend in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bezeichnet. "Die Geschlossenheit und Entschlossenheit der G7 sind entscheidend, um dazu beizutragen, diesen Krieg zu beenden und einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen", sagte er kurz vor dem Beginn des G7-Treffens führender westlicher Demokratien in Évian in Frankreich.

    Grundsätzlich gelte, dass der Gipfel zu einem entscheidenden Zeitpunkt stattfinde, denn niemand könne die aktuellen Herausforderungen allein bewältigen. "Die Entscheidungen, die wir hier treffen, werden ein klares Signal für unsere Bereitschaft senden, zu handeln, zusammenzuarbeiten und die Prinzipien zu verteidigen, die der globalen Stabilität zugrunde liegen", sagte Costa.

    Zu den geplanten Gesprächen über den Ukraine-Krieg ergänzte der frühere portugiesische Regierungschef, es sei bedeutend, dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Gast an den Diskussionen teilnehme. "Dieser Konflikt dauert inzwischen länger als der Erste Weltkrieg", sagte er. Die menschlichen Kosten seien immens und würden weiter ansteigen./aha/DP/men






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