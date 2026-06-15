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    HENSOLDT Aktie crasht -4,84 % - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -4,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie crasht -4,84 % - 15.06.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -4,84 % auf 72,37 gefallen. Das sind -3,68  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HENSOLDT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,88 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -7,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +4,04 %.

    Während HENSOLDT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,20 %
    1 Monat -3,99 %
    3 Monate -1,88 %
    1 Jahr -19,21 %
    Stand: 15.06.2026, 18:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der HENSOLDT-Aktie sowie relevante fundamentale/technische Impulse. Die Diskussion sieht Verluste nach dem Eurosatory-Auftritt und Battle-Lab-Vorstellungen, bewertet aber auch technologische Potenziale und Kooperationschancen. Short-Druck, BlackRock-Anteile und die Frage, ob die 91-Euro-Marke überwunden wird, dominieren den Blick; Kurschancen bleiben volatil.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,35 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -4,53 %
    -7,14 %
    -4,61 %
    -4,26 %
    -20,81 %
    +171,31 %
    +450,07 %
    +334,58 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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