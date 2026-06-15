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    SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K in Europa erhältlich

    SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K in Europa erhältlich
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    TOKIO, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotiksystemen, gibt heute die Verfügbarkeit der SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K in Europa bekannt. Die neue Sicherheitskamera für den Außenbereich wurde entwickelt, um eine größere Abdeckung, klarere Details und intelligentere KI-gestützte Einblicke für die Überwachung des Zuhauses zu ermöglichen.

    SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Cam 3K

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    Die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K wurde entwickelt, um die Überwachung von Gärten, Einfahrten, Eingängen, Geschäften und Außenbereichen zuverlässiger zu machen. Sie kombiniert eine 360°-Schwenk- und Neigeabdeckung, 5MP-Bildklarheit, Vollfarb-Nachtsicht, flexible Installationsmöglichkeiten und KI-gestütztes Ereignisverständnis in einem wetterfesten Gerät für den Außenbereich.

    AI Insight auf Basis eines Vision-Language-Models*

    Angetrieben durch ein Vision-Language-Model geht die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K über herkömmliche Bewegungsalarme hinaus. Statt lediglich anzuzeigen, dass sich etwas bewegt hat, liefert sie proaktive Ereigniserkennung mit AI Insight.

    Die erste Funktion von AI Insight ist AI Event Alert. Die Kamera kann Situationen in natürlicher Sprache zusammenfassen, etwa wenn eine Lieferung eintrifft, eine Person nach Hause kommt, ein Tier den Garten betritt oder sich eine verdächtige Person nähert.

    Zudem können Nutzer Videoaufnahmen mithilfe natürlicher Sprache durchsuchen. So lassen sich wichtige Momente leichter finden, etwa ein zerkratztes Auto auf der Straße oder ein Haustier, das tagsüber im Garten spielt, ohne stundenlang Aufnahmen manuell durchsehen zu müssen.

    Darüber hinaus hilft die KI-Erkennung dabei, Personen, Fahrzeuge, Tiere und Objekte zu identifizieren. Dadurch werden unnötige Benachrichtigungen durch Insekten oder irrelevante Bewegungen reduziert, während Nutzer sich auf die wirklich wichtigen Ereignisse konzentrieren können. Fortschrittliche VLM-Funktionen können außerdem Tierarten wie Bären, Rehe und Kojoten erkennen und so Nutzern im Außenbereich helfen zu verstehen, was den überwachten Bereich betreten hat.

    Anders als herkömmliche Kameras, die lediglich überwachen, kann die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K mit weiteren SwitchBot Geräten zusammenarbeiten und aktive Sicherheitsautomatisierungen auslösen, beispielsweise das Einschalten von Lichtern, wenn jemand den Garten betritt, während der Nutzer nicht zu Hause ist.

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