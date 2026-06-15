Siltronic plant Kapitalerhöhung
- Siltronic gibt neue Aktien im Umfang von zehn Prozent
- Bezugsrechte ausgeschlossen, Angebot rund 280 Millionen
- Geld für Wachstum und Bilanzstärkung, Dividende ab 2026
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic will sich frisches Kapital von professionellen Anlegern besorgen. Das im SDax gelistete Unternehmen gibt dazu neue Aktien im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals aus, wie es am Montagabend in München mitteilte. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei dabei ausgeschlossen. Der Preis der Aktien soll unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden. Laut von Bloomberg eingesehenen Unterlagen dürfte das Aktienangebot etwa 280 Millionen Euro umfassen.
Siltronic will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Anlegern werden und ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen.
Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten mit einem Kursabschlag quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Siltronic-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs fast vier Prozent an Wert./stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18.519 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -34,75 %/+12,02 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001
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Erst die Kurssabotage von Wacker und dann der die globale Finanzszene beschäftigende Finanzsog durch die IPOs von Space X, Open AI und Anthropic.
https://www.wacker.com/cms/de-de/press-and-media/press/press-releases/2026/press-releases-detail-2026-313728.html