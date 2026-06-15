Siltronic plant Kapitalerhöhung

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten mit einem Kursabschlag quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Siltronic-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs fast vier Prozent an Wert./stw/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18.519 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -34,75 %/+12,02 % bedeutet.