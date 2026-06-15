🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siltronic plant Kapitalerhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic gibt neue Aktien im Umfang von zehn Prozent
    • Bezugsrechte ausgeschlossen, Angebot rund 280 Millionen
    • Geld für Wachstum und Bilanzstärkung, Dividende ab 2026
    Siltronic plant Kapitalerhöhung
    Foto: Adobe Stock

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic will sich frisches Kapital von professionellen Anlegern besorgen. Das im SDax gelistete Unternehmen gibt dazu neue Aktien im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals aus, wie es am Montagabend in München mitteilte. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei dabei ausgeschlossen. Der Preis der Aktien soll unmittelbar nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden. Laut von Bloomberg eingesehenen Unterlagen dürfte das Aktienangebot etwa 280 Millionen Euro umfassen.

    Siltronic will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen bei institutionellen Anlegern werden und ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siltronic!
    Short
    105,52€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 9,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    84,07€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 9,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten mit einem Kursabschlag quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Siltronic-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs fast vier Prozent an Wert./stw/men

    SILTRONIC AG

    -1,92 %
    +12,96 %
    +6,01 %
    +65,95 %
    +152,34 %
    +25,73 %
    -30,81 %
    +577,61 %
    +137,60 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
    SILTRONIC AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18.519 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +12,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -34,75 %/+12,02 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SILTRONIC AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Siltronic plant Kapitalerhöhung Der Chipzulieferer Siltronic will sich frisches Kapital von professionellen Anlegern besorgen. Das im SDax gelistete Unternehmen gibt dazu neue Aktien im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals aus, wie es am Montagabend in München mitteilte. Das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     