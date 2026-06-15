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    US-Kreise

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    Trump hat Iran-Abkommen digital unterschrieben

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump und Vizepräsident JD Vance digital unterzeichnet
    • Parlamentspräsident Ghalibaf unterschrieb unbestätigt
    • USA und Iran einigten sich auf ein Rahmenabkommen
    US-Kreise - Trump hat Iran-Abkommen digital unterschrieben
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens an diesem Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits digital unterzeichnet. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

    Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf das Abkommen verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden. Details des Abkommens sollten binnen 24 bis 48 Stunden veröffentlicht werden, sagte ein anderer US-Regierungsbeamter. "Echte technische Gespräche" sollten dann später in der Woche folgen. Dabei solle US-Vizepräsident JD Vance für die Vereinigten Staaten die Verhandlungen führen./ngu/DP/stw






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