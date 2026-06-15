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    Besonders beachtet!

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    Banco Santander Aktie auf Höhenflug - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Banco Santander Aktie bisher um +4,63 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Banco Santander Aktie.

    Besonders beachtet! - Banco Santander Aktie auf Höhenflug - 15.06.2026
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Banco Santander ist eine global tätige Universalbank mit Fokus auf Retail-, Firmen- und Investmentbanking sowie Vermögensverwaltung, stark in Europa und Lateinamerika. Hauptleistungen: Konten, Kredite, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Asset Management. Wichtige Konkurrenten: BBVA, HSBC, BNP Paribas, UniCredit. USP: starke Präsenz in Spanien/LatAm, Skalenvorteile, digitale Plattformen (z.B. Openbank).

    Banco Santander aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Banco Santander. Sie steigt um +4,63 % auf 11,511. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Banco Santander Aktie. Nach einem Plus von +0,30 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,511. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Banco Santander Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +21,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Banco Santander Aktie damit um +8,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Banco Santander +14,12 % gewonnen.

    Während Banco Santander heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %.

    Banco Santander Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,74 %
    1 Monat +12,72 %
    3 Monate +21,59 %
    1 Jahr +67,43 %
    Stand: 15.06.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Banco Santander Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 169,22 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im E-Stoxx 50.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %. BBVA notiert im Plus, mit +2,78 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,88 %. Intesa Sanpaolo legt um +1,11 % zu CAIXABANK notiert im Plus, mit +1,90 %.

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    Ob die Banco Santander Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Banco Santander

    +3,70 %
    +9,29 %
    +13,17 %
    +20,99 %
    +68,23 %
    +257,25 %
    +236,75 %
    +237,73 %
    +115,30 %
    ISIN:ES0113900J37WKN:858872
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    Markt Bote
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