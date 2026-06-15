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    Aktien Wien Schluss

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    AT&S und Iran-Einigung treiben ATX auf Spitzenwert

    Für Sie zusammengefasst
    • AT&S-Rally trieb ATX auf neues Rekordhoch am Montag
    • AT&S plant bis zu zwei Milliarden Euro Investition
    • Erste Fed-Sitzung unter Warsh ohne Zinserwartung
    Aktien Wien Schluss - AT&S und Iran-Einigung treiben ATX auf Spitzenwert
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Eine Kursexplosion der AT&S-Aktie hat dem Wiener Aktienindex ATX am Montag kräftige Gewinne und ein Rekordhoch beschert. Der Index beendete den Tag mit einem Plus von 2,59 Prozent und 6.420,63 Punkten und erreichte damit einen neuen Rekordschlusswert. Für den breiter gefassten ATX Prime ging es um 2,49 Prozent auf 3.162,58 Zähler nach oben.

    Aktien von AT&S schossen nach einer positiv aufgenommenen Ankündigung von KI-Investitionen am Montag um gut 36 Prozent nach oben. Der Leiterplatten- und IC-Substrat-Hersteller rüstet sich mit einem bis zu zwei Milliarden Euro schweren Investitionsprogramm in Malaysia für den KI-Boom. Gemeinsam mit dem US-Chipkonzern AMD und einem weiteren Technologieunternehmen steckt er das Geld in den Standort Kulim.

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    Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenstart nach oben, wenn auch etwas moderater als in Wien. Angetrieben wurden die Märkte von der Einigung der USA und des Iran auf eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus. Die Ölpreise kamen in Reaktion auf das Abkommen deutlich zurück und linderten damit an den Börsen Inflations- und Zinsängste.

    Zu den größeren Gewinnern zählten am Montag auch die Aktien des Airline-Caterers DO&CO mit einem Plus von 6,9 Prozent. Titel aus dem Reise- und Luftfahrtsektor fanden sich europaweit weit oben auf den Einkaufslisten der Investoren. Stark nach unten ging es angesichts fallender Ölpreise mit den Ölwerten. Aktien der OMV verloren 5,1 Prozent. Titel des Ölfeldausrüsters SBO gaben 1,4 Prozent nach.

    Mit Spannung erwartet wird jetzt die erste Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh am Mittwoch. An den Märkten wird mehrheitlich keine Änderung des Leitzinses erwartet, von den begleitenden Kommentaren erhoffen sich Anleger aber Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed./mik/ste/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,17 % und einem Kurs von 473,9 auf Tradegate (15. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +18,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 772,09 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 484,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 665,00USD was eine Bandbreite von -18,57 %/+40,65 % bedeutet.





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