DAX & Co. im Aufwind – US-Börsen überflügeln deutsche Indizes deutlich

Entwicklung der Indizes

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Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt und verzeichnen teils deutliche Kursgewinne. In Deutschland legen alle vier Leitindizes zu: Der DAX steigt um 1,02 % auf 24.909,99 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,26 % auf 32.646,96 Punkte klettert und damit die Standardwerte im DAX prozentual übertrifft. Der Nebenwerteindex SDAX gewinnt 0,85 % auf 18.519,56 Punkte und bleibt damit etwas hinter den größeren Indizes zurück. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, steigt um 0,90 % auf 4.009,68 Punkte. Noch dynamischer verläuft der Handel an der Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones legt um 1,43 % auf 51.927,90 Punkte zu. Besonders stark zeigt sich der breiter gefasste S&P 500, der um 1,91 % auf 7.570,93 Punkte anzieht und damit die heutigen Zuwächse der großen deutschen Indizes klar übertrifft. In der Gesamtbetrachtung entwickeln sich die US-Märkte damit heute stärker als die deutschen Börsenbarometer. Innerhalb des deutschen Marktes sticht der MDAX als prozentualer Tagesgewinner hervor, während SDAX und TecDAX etwas moderater zulegen.