EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Für Sie zusammengefasst
- EU startet Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine
- Gespräche in Luxemburg zum ersten Themenblock
- Sprecher des Rates berichtete gegenüber der dpa
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, wie ein Sprecher des Rates der Mitgliedstaaten der Deutschen Presse-Agentur sagte./aha/DP/stw
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