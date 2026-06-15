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    Rüstungskonzern KNDS präsentiert Capint-Kampfpanzer

    Für Sie zusammengefasst
    • KNDS präsentiert Capint als möglicher Leclerc-Ersatz
    • Frankreich sucht Zwischenlösung wegen MGCS
    • KNDS entstand aus Fusion von KMW und Nexter
    Rüstungskonzern KNDS präsentiert Capint-Kampfpanzer
    Foto: 472849734

    PARIS (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern KNDS hat einen neuen Kampfpanzer präsentiert, der Frankreichs Leclerc-Panzer ablösen kann, noch bevor das deutsch-französische Panzerprojekt MGCS in die Umsetzung geht. Der Capint-Kampfpanzer sei ein französisches Projekt, das darauf abziele, die Fähigkeiten der französischen Armee im Bereich der Kampfpanzer zu stärken und den Weg für das MGCS-Projekt zu ebnen, teilte KNDS bei der Vorstellung des Panzers auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris mit.

    Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs FCAS gibt es Sorge, dass das gemeinsame Panzerprojekt MGCS ebenfalls in die Brüche gehen könnte. Das Projekt MGCS (Main Ground Combat System) zielt darauf ab, bis 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc durch ein plattformübergreifendes Bodenkampfsystem zu ersetzen.

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    Frankreich benötigt Zwischenlösung

    Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin begründete das Interesse an einer Zwischenlösung mit den Verzögerungen beim MGCS-Projekt. "Der Panzer der Zukunft hat sich um zehn Jahre verzögert. Wir können nicht so lange warten", sagte Vautrin der Zeitung "Les Échos". Gearbeitet werde an einem Zwischenmodell. "Es wird ein neu konzipierter Panzer mit hoher Vernetzung sein. Diese Arbeiten sind im Militärprogrammgesetz verankert und werden daraus finanziert."

    Das Unternehmen KNDS war aus der Fusion des deutschen Panzerherstellers Krauss-Maffei Wegmann und des staatlichen französischen Unternehmens Nexter hervorgegangen.

    Als Zwischenlösung bis zum Start des MGCS hatten die von deutscher Seite beteiligten Unternehmen Rheinmetall und KNDS Deutschland ebenfalls bereits die Entwicklung eines neuen Kampfpanzers angeschoben, der von der Militärfachpresse inoffiziell als "Leopard 3" betitelt wird./evs/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 1.148 auf Tradegate (15. Juni 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,70 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +39,37 %/+82,93 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit Wochen stagnierende Rheinmetall-Kursentwicklung: Debatten, ob Rückgang durch MGCS‑Befürchtungen, ein Ende des Ukrainekriegs oder ein schwächeres Q1 verursacht ist; ob 1.200 € als neuer Boden hält oder ein Absturz bis ~750 € droht; warum Aufträge/JV und Analysten‑Bullishness den Kurs nicht stützen; Hoffnungen auf Q2‑Verbesserung und US‑Entscheidungen (CTT/Bradley 2027).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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