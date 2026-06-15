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    Boeing Aktie klettert nach oben - +4,93 % - 15.06.2026

    Am 15.06.2026 ist die Boeing Aktie, bisher, um +4,93 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie klettert nach oben - +4,93 % - 15.06.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Die Boeing Aktie notiert aktuell bei 198,91 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,34  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Boeing Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Boeing Aktie damit um +7,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,60 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +3,19 % gewonnen.

    Während Boeing heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,28 %. Damit gehört Boeing heute zu den auffälligeren Werten.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,06 %
    1 Monat -2,60 %
    3 Monate +4,06 %
    1 Jahr +10,43 %
    Stand: 15.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,84 Mrd.EUR € wert.

    Auch diese verkannte Aktie aus Europa hat jede Menge "Space" zu bieten!


    Wenn es um Weltraum-Fantasie geht, schauen Investoren vor allem in die USA. Doch auch aus Europa kommen starke Player, dazu gehört zum Beispiel Airbus.

    DAX & Co. im Aufwind – US-Börsen überflügeln deutsche Indizes deutlich


    Die Börsen zeigen heute klare Stärke: Sowohl deutsche Leitindizes als auch die US-Märkte legen spürbar zu – mit einem besonders dynamischen Schub an der Wall Street.

    Iran-Einigung hievt Dow auf Rekordhoch


    Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an und bauten damit ihre jüngsten Gewinne aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,03 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,16 %. Northrop Grumman verliert -1,43 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,36 %.

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    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

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    +63,18 %
    +1.224,68 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
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