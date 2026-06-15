Boeing Aktie klettert nach oben - +4,93 % - 15.06.2026

Die Boeing Aktie notiert aktuell bei 198,91€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,34 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Boeing Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Boeing Aktie damit um +7,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,60 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +3,19 % gewonnen.

Während Boeing heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,28 %. Damit gehört Boeing heute zu den auffälligeren Werten.

Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat -2,60 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr +10,43 %

Informationen zur Boeing Aktie

Stand: 15.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,84 Mrd.EUR € wert.

Wenn es um Weltraum-Fantasie geht, schauen Investoren vor allem in die USA. Doch auch aus Europa kommen starke Player, dazu gehört zum Beispiel Airbus.

Die Börsen zeigen heute klare Stärke: Sowohl deutsche Leitindizes als auch die US-Märkte legen spürbar zu – mit einem besonders dynamischen Schub an der Wall Street.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an und bauten damit ihre jüngsten Gewinne aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,03 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,16 %. Northrop Grumman verliert -1,43 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,36 %.

Boeing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.