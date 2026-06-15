Börsen Update
Börsen Update USA - 15.06. - US Tech 100 stark +3,06 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 51.849,05 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: Boeing +4,93 %, Honeywell International +3,89 %, American Express +3,22 %, NVIDIA +2,87 %, Amazon +2,77 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -3,81 %, Merck & Co -3,56 %, Coca-Cola -2,77 %, Salesforce -2,34 %, IBM -1,94 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:33) bei 30.535,14 PKT und steigt um +3,06 %.
Top-Werte: Western Digital +13,85 %, DoorDash Registered (A) +10,18 %, Marvell Technology +9,14 %, Micron Technology +7,01 %, Arm Holdings +7,01 %
Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -3,58 %, Cognizant Technology Solutions (A) -3,13 %, Charter Communications Registered (A) -3,12 %, CoStar Group -2,84 %, Mondelez International Registered (A) -2,22 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.561,18 PKT und steigt um +1,78 %.
Top-Werte: Western Digital +13,85 %, DoorDash Registered (A) +10,18 %, ON Semiconductor +7,16 %, Micron Technology +7,01 %, Robinhood Markets Registered (A) +6,91 %
Flop-Werte: Fox Registered (A) -18,05 %, Fox Registered (B) -16,65 %, Fiserv -11,11 %, Incyte -6,72 %, Leidos Holdings -5,57 %
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