🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WM 2026/Nur 0

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    0: Kap Verde schockt Spanien bei Yamal-Comeback

    Für Sie zusammengefasst
    • Spanien stolpert im Auftakt gegen Kap Verde 0 zu 0
    • Lamine Yamal kam spät ins Spiel und blieb torlos
    • Spanische Überlegenheit ohne klaren Torabschluss
    WM 2026/Nur 0 - 0: Kap Verde schockt Spanien bei Yamal-Comeback
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ATLANTA (dpa-AFX) - Blamage beim Comeback von Lamine Yamal: Favorit Spanien hat die erste große WM-Überraschung hinnehmen müssen und ist mit einem 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde ins Turnier gestolpert. Vor 67.640 Fans war der Europameister in Atlanta zwar überlegen, doch vor dem Tor fast komplett harmlos. Auch der lange verletzte und spät eingewechselte Jungstar Yamal traf nicht. Vor vier Jahren war Spanien noch mit einem 7:0 gegen Costa Rica in die WM gestartet.

    Spanien ging zwar als einer der großen Favoriten, aber eben auch mit einigen schwachen Statistiken ins erste Spiel. Seit dem Titel 2010 ist das Team nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Noch schlimmer sieht die Eröffnungsbilanz aus: Von 16 Auftaktspielen bei einer Fußball-WM gewannen die Spanier nur fünf.

    Torres an die Latte

    Trainer Luis de la Fuente hatte vor dem Spiel vor Kap Verde gewarnt und von einem Kampf gesprochen. Den bekamen seine Spieler, die sich schwertaten, mutig und direkt den Weg zum Tor zu suchen. Stattdessen gab es ein Querpass-Festival, das selbst de la Fuente zu viel wurde. In der ersten Trinkpause, die in Atlanta bei geschlossenem Dach nur bedingt Sinn ergab, gestikulierte der 64-Jährige im Kreis seiner Spieler wild und fand deutliche Worte.

    Zum Ende der ersten Halbzeit wurde es akut besser. Ferran Torres (39.) traf nach Pass von Marc Cucurella die Latte, den Abstauber von Mikel Oyarzabal hielt Vozinha stark. Der Torwart von Kap Verde war nun warm, vereitelte gleich noch die nächste Hochkaräter von Torres (45.) und Aymeric Laporte (45.+2).

    Fan-Party bei Yamal-Einwechslung

    Spanien beherrschte das Mittelfeld, den Ball, bestimmte den Spielrhythmus - allein es fehlte offensiv der Mut. Den Fans war das zunächst egal. Sie untermalten die Ereignislosigkeit auf dem Rasen mit La Ola und feierten sich einfach selbst. Auch nach einer Stunde der spanischen Ratlosigkeit machte de la Fuente noch keine Anstalten zu wechseln.

    Immer wieder wurde Cucurella auf der linken Seite mit hohen Bällen gesucht, doch das hatte Kap Verdes Abwehr irgendwann verstanden. Die Profis aus dem Land mit den zehn Inseln versuchten durchaus, gelegentliche Konter zu setzen. Doch letztlich fehlte einfach die Qualität gegen die spanische Abwehr.

    Als sich Yamal in der zweiten Trinkpause das spanische Trikot anzog, war die Erleichterung auf den Rängen fast schon greifbar. Der Wunderknabe sollte es regeln. De la Fuente wirkte deutlich ruhiger im Spielerkreis, während Yamal letzte Anweisungen vor der Einwechslung erhielt - und großer Jubel ausbrach. Selbst jeder Ballkontakt von Yamal wurde zunächst laut gefeiert. Zum Sieg der Spanier reichte es aber trotzdem nicht./bat/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WM 2026/Nur 0 0: Kap Verde schockt Spanien bei Yamal-Comeback Blamage beim Comeback von Lamine Yamal: Favorit Spanien hat die erste große WM-Überraschung hinnehmen müssen und ist mit einem 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde ins Turnier gestolpert. Vor 67.640 Fans war der Europameister in Atlanta zwar überlegen, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     