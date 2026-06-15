Eurokurs kommt Einigung zwischen Iran und USA zugute

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handel weiter von der Einigung zwischen den USA und Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges profitiert. Der Gemeinschaftswährung kam dabei die allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zugute. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1597 Dollar gehandelt und damit knapp einen halben Cent höher als zum Wochenschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1607 (Freitag: 1,1567) Dollar fest.

"Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nimmt zu", beschrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Stimmung. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt und damit breite Kauflaune an den Finanzmärkten ausgelöst. Der als vergleichsweise sicher geltende Dollar war vor diesem Hintergrund weniger gefragt, während der Euro zulegte.