Amazon Aktie heute im Plus - 15.06.2026

Die Amazon Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,89 % auf 212,10€ zulegen. Das sind +5,95 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 212,10€, mit einem Plus von +2,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Amazon über einen Zuwachs von +14,82 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -2,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,45 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Amazon eine positive Entwicklung von +5,72 % erlebt.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,01 % 1 Monat -8,45 % 3 Monate +14,82 % 1 Jahr +13,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Stand: 15.06.2026, 21:28 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Schwäche der Amazon-Aktie: Kurs rund 206–211 EUR, Monatsverlust etwa 11 %, deutlich unter der 50‑Tage‑Linie, 200‑Tage‑Linie bei rund 199–200 EUR als entscheidende Unterstützung. RSI um 34–36 signalisiert schwache Dynamik. Diskutiert werden hohe Investitionen (Logistik, KI/Cloud, Corning‑Deal, Anthropic, Graviton5) und der Einbruch des freien Cashflows versus langfristiges AWS‑Wachstum; Prime Day als kurzfristiger Katalysator; Analysten bleiben größtenteils positiv.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,29 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,36 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,31 %. JD.com legt um +0,20 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,62 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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