Apple Aktie gewinnt an Wert - 15.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Apple Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,55 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 255,45€, mit einem Plus von +1,55 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Apple einen Gewinn von +14,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um -5,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Apple auf +8,62 %.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,33 % 1 Monat -1,66 % 3 Monate +14,85 % 1 Jahr +48,12 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 15.06.2026, 21:28 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,76 Bil. € wert.

Wochenausblick Börse vom 15.06.2026

SHENZHEN, China, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ - RiderNav hat heute sein „Mid-Summer Ride Festival" („Mittsommer-Fahrfestival") gestartet, eine zeitlich begrenzte Aktion über alle Kanäle, die vom 10. bis 20. Juni 2026 läuft. Im Mittelpunkt der Aktion …

Elon Musk hat das nächste irre Ziel gesetzt: SpaceX soll bis 2030 eine Billion US-Dollar Umsatz schaffen. Selbst bullishe Analysten liegen weit darunter.

So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,93 %. Alphabet notiert im Plus, mit +2,67 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,85 %. Samsung Electronics legt um +6,48 % zu

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.