Alphabet Aktie steigt um +2,67 % - 15.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Alphabet Aktie. Mit einer Performance von +2,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alphabet Aktie. Nach einem Plus von +0,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 319,20€, mit einem Plus von +2,67 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Alphabet über einen Zuwachs von +19,10 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alphabet einen Anstieg von +17,79 %.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,63 % 1 Monat -6,98 % 3 Monate +19,10 % 1 Jahr +108,37 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 15.06.2026, 21:28 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,93 %. Apple notiert im Plus, mit +1,67 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,88 %. Meta Platforms (A) legt um +4,15 % zu Tencent notiert im Minus, mit -0,90 %.

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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